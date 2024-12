Bức thư cảm ơn người hùng ra tay dứt khoát, kéo bé trai khỏi điểm mù xe tải

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Hòa Bình đến thăm, tặng quà và trao tận tay anh Tiến Anh bức thư cảm ơn của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).