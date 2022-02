Bộ trưởng Lao động gửi thư tri ân y bác sĩ thầm lặng cống hiến, chống dịch

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi lời hỏi thăm, lời chúc đến những người thầy thuốc trong cả nước.

Trong thư, người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH tri ân những người làm trong ngành Y nói chung và những thầy thuốc, y sĩ, điều dưỡng đang làm công tác chăm sóc, trợ giúp thương, bệnh binh và người được bảo trợ xã hội trong ngành LĐ-TB&XH nói riêng.

Thư có đoạn, năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã tác động nghiêm trọng, làm ảnh hưởng sâu rộng đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có công tác bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh đó, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, Bộ đã chủ động chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu trình Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội chưa có tiền lệ, hỗ trợ hơn 44 triệu người dân, người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh, đảm bảo an sinh, an dân.

Trong thành công chung của ngành, có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên y tế của các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng, trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các đồng chí đã đoàn kết, vượt qua khó khăn của dịch bệnh, tận tình chăm sóc sức khỏe các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội như chăm sóc chính người thân của mình.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, trong năm 2022, toàn ngành LĐ-TB&XH tiếp tục kiên định phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển", quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình và Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030.

"Tôi tin tưởng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với lời bác Hồ từng dạy: "Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền", cùng đội ngũ y, bác sĩ ngành Y tế kiềm chế dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!", thư gửi cán bộ y, bác sĩ nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Y của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung viết.