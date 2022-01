Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tặng quà Tết đồng bào khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 22/1, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cùng đoàn công tác Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH tỉnh… đã thăm, tặng quà và chúc Tết nhân dân xã An Dũng, An Toàn (huyện An Lão) và xã Ân Sơn (huyện Hoài Ân).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng trao quà Tết đồng bào khó khăn xã An Dũng, huyện An Lão (Ảnh: Ly Ly).

Tại các địa phương đến thăm, chúc Tết, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân dân các địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, tại xã An Dũng - xã tái định cư để "nhường đất" xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, được xây dựng khang trang, cuộc sống của người dân đã cơ bản ổn định.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị các cấp lãnh đạo huyện, xã tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo việc làm cho người dân để bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, không để người dân nào không có Tết.

Ông Hồ Quốc Dũng tặng quà Tết gia đình bà Đinh Thị Dét (thương binh) ở thôn 1, xã An Dũng (Ảnh: Ly Ly).

Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho 471 hộ dân của xã An Dũng, 255 hộ dân của xã An Toàn, 185 hộ dân của xã Ân Sơn và một số gia đình có công cách mạng, thương binh, người có uy tín tiêu biểu tại các xã trên. Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng bảng tượng trưng công trình dân sinh gồm: đường bê tông, giếng nước, công trình phụ, dàn âm thanh, thiết bị bắt sóng tivi trị giá 222 triệu đồng do Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định tài trợ cho thôn 3, xã An Toàn; tặng 30 chiếc máy tính bảng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Dũng và An Toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định trao tặng bảng tượng trưng công trình dân sinh tại xã An Toàn (Ảnh: Ly Ly).

Dịp này, đơn vị tài trợ phối hợp với UBND tỉnh tặng 300 phần quà (gồm tiền mặt, quà Tết) với tổng giá trị 120 triệu đồng đến nhân dân xã An Toàn và Ân Sơn.