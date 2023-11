Keng Đu là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cách trung tâm thành phố Vinh gần 350km và trung tâm huyện Kỳ Sơn gần 75km.

Xã Keng Đu có hai dân tộc anh em là Thái (chiếm 2%), còn lại là dân tộc Khơ Mú. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, đánh bắt cá dưới khe suối, sông Nậm Nơn giáp với nước bạn Lào. Địa phương này hiện có 978 hộ với gần 5.000 nhân khẩu, hộ nghèo chiếm 80% (tương đương 879 hộ), còn lại hộ cận nghèo.

Con đường vào xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An gian nan vất vả (Ảnh: Nguyễn Duy).

Từ bao đời nay, người dân xã biên giới Keng Đu, nhất là các bản làng nghèo dọc tuyến biên giới luôn mong đợi điện lưới quốc gia sẽ đến và đem văn minh về cho bản làng…

Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình, ngành điện lực Nghệ An đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt hệ thống điện, đưa dòng điện lưới quốc gia vào 10 bản biên giới vùng sâu, vùng xa, khó khăn nhất 2 xã Đoọc Mạy và Keng Đu của huyện Kỳ Sơn.

Những ngày cuối tháng 10, công trình đã hoàn thành, điện được thắp sáng trong niềm vui của cấp ủy, chính quyền và bà con dân bản.

Mong ước của đồng bào các dân tộc tại huyện Kỳ Sơn đã trở thành hiện thực (Ảnh: Lữ Phú).

Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, cho biết, vừa qua xã có 6 bản cuối cùng hòa lưới điện quốc gia gồm: Quyết Thắng, Huồi Tông, Khe Linh, Keng Đu, Hạt Tà Vén và Huồi Xui.

"Với việc đưa dòng điện lưới quốc gia vào những thôn bản còn lại, nhân dân chúng tôi rất vui mừng. Có điện rồi, bà con được sử dụng các đồ điện tử như tivi, máy nghe nhạc, các cháu có ánh sáng buổi tối để học bài. Hy vọng thời gian tới kinh tế của xã chúng tôi sẽ phát triển, công tác an ninh, quốc phòng sẽ được giữ vững, các em học sinh sẽ được học tập tốt hơn", ông Ngam chia sẻ.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng thực hiện theo mục tiêu của Chính phủ, cũng như kế hoạch của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Công ty TNHH Nhất Nước là nhà thầu đã phối hợp với Điện lực Nghệ An hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cột điện, đường dây để điện đến được với 10 thôn bản khó khăn này.

Các em học sinh ở điểm trường bản lẻ xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn phấn khởi từ khi có lưới điện quốc gia (Ảnh: Nguyễn Duy).

Thật khó diễn tả niềm hạnh phúc của những người dân nơi đây. Từ khi có ánh sáng điện lưới, bản làng đã có nhiều đổi thay, các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân phát triển phong phú hơn…

Anh Moong Văn Phơi, xã Keng Đu, chia sẻ: "Bây giờ có điện tôi sẽ mở rộng diện tích, mở rộng mặt bằng để chăn nuôi, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình".

Người dân xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn cũng rất phấn khởi khi nhiều bản làng đã có điện lưới. Điện không chỉ đơn thuần dùng để thắp sáng trong gia đình, phục vụ sinh hoạt, học tập của học sinh, người dân có cơ hội mở rộng trang trại chăn nuôi…

Ông Già Bá Nanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đoọc Mạy, chia sẻ, khi có điện thắp sáng, bà con sẽ áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Có điện lưới quốc gia giúp học sinh ở Keng Đu được học tập và tiếp cận tri thức phong phú hơn (Ảnh: Lữ Phú).

"Nhờ có điện thắp sáng, bà con rất vui mừng, đã thay đổi trong sinh hoạt, học sinh có ánh sáng để học bài. Đặc biệt, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội tại các bản làng đặc biệt khó khăn của địa phương", ông Nanh nói.

Cũng theo ông Già Bá Nanh, 4 bản mới được hòa lưới điện quốc gia gồm: Phà Nọi, Phà Tả, Noọng Hán và Huồi Khơ.

Được biết, xã Đoọc Mạy có hơn 380 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, hộ nghèo chiếm 60-70%.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia về các bản làng biên giới vùng sâu, vùng xa của huyện Kỳ Sơn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung được trang bị đầy đủ dây sau công tơ; mỗi gia đình có một bảng điện và một bóng đèn thắp sáng.