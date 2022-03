An Giang hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy trung tâm thương mại

Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh An Giang và huyện Châu Phú.

Lãnh đạo tỉnh An Giang đến thăm hỏi động viên các tiểu thương bị cháy kiot tại Trung tâm Thương mại thị trấn Cái Dầu (Ảnh: Minh Anh).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi, động viên các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Cái Dầu xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 27/3.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị lãnh đạo huyện Châu Phú tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, giúp bà con tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sớm khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy (Ảnh: Minh Anh).

Ông Quang cũng đề nghị lãnh đạo huyện Châu Phú khẩn trương rà soát tổng thể khu vực Trung tâm Thương mại Cái Dầu và các chợ truyền thống trên địa bàn huyện để có giải pháp, phương án đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tiến tới xây dựng chợ văn minh…

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Châu Phú đã trao quà hỗ trợ cho 52 hộ tiểu thương mỗi hộ 15 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với bà con.

Hiện trường vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 27/3 (Ảnh: Tiến Tầm).

Như Dân trí đã thông tin, thời điểm 2h30, ngày 27/3, tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu (Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại khoảng 82 kiot (trong đó, có 73 kiot cháy hoàn toàn), liên quan đến 52 hộ tiểu thương. Ước tính tài sản thiệt hại khoảng 6,3 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sáng ngày 28/3, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã đến thăm và hỗ trợ mỗi tiểu thương bị thiệt hại số tiền 5 triệu đồng (Ảnh: Tiến Tầm).

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn, mỗi tiểu thương 5 triệu đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, các cấp, các ngành tỉnh và địa phương đã tích cực hỗ trợ cho bà con tiểu thương sớm ổn định cuộc sống, bước đầu đã hỗ trợ cho mỗi hộ bị thiệt hại trên 20 triệu đồng.