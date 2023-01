368.000 cuộc gọi "ứng cứu" trẻ em, tăng thêm số ca cần can thiệp

Đẩy mạnh công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), trong năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh; xây dựng môi trường sống an toàn để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em.

Cụ thể, ngành LĐ-TB&XH triển khai thực hiện hàng loạt chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về công tác trẻ em năm 2022; tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành về thực hiện quyền trẻ em…

Ngành LĐ-TB&XH đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích liên quan đến trẻ em; trọng tâm là phòng, chống đuối nước ở trẻ em; thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện.

Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trước tác động của đại dịch Covid-19; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Trong năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được trên 122 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ cho gần 126.000 lượt trẻ em với kinh phí trên 91 tỷ đồng.

Ước thực hiện năm 2022, số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em chiếm khoảng 57% tổng số; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng dân số trẻ em giảm còn 6,8%.

Trong năm 2022, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã ký 4 Quy chế/Kế hoạch phối hợp liên ngành về thực hiện các đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em; đồng bộ cơ sở dữ liệu trẻ em; phối hợp xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em; phối hợp phòng, chống đuối nước giai đoạn 2022-2030.

9 tháng đầu năm 2022, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận trên 368.000 cuộc gọi đến (giảm gần 140.000 cuộc so với cùng kỳ năm 2021), tiếp nhận gần 10.000 lượt thông báo qua ứng dụng và zalo (tăng trên 8.000 lượt so với cùng kỳ 2021). Trong số đó có gần 27.800 cuộc gọi tư vấn và 1.561 ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em (tăng 304 ca so với cùng kỳ năm trước).