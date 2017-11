TP Vinh cho thuê vỉa hè: Lấy kinh phí quản lý đô thị?

Ông Châu - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh trả lời về việc cho thuê vỉa hè.

Vỉa hè thông thoáng, đường phố chật ních

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông Tin truyền thông và Hội nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 6/11 với nhiều vấn đề nóng được đại diện các báo phản ánh… “Nóng” nhất có lẽ là đề xuất thí điểm kinh doanh trên vỉa hè một số tuyến phố và vụ việc xăng bẩn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa qua.

Nhiều nhà báo đặt vấn đề: Nhiều tuyến phố kể từ sau khi ra quân thì vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp nhưng dưới đường xe lại đỗ chật ních, khiến giao thông khó khăn. Việc cho thuê vỉa hè là không nên.

Ông Nguyễn Trung Châu - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh cho rằng, cho thuê vỉa hè là để lấy kinh phí duy tu bảo dưỡng cho việc quản lý đô thị.

Vừa qua UBND TP Vinh có Văn bản về việc cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh thì gặp phải sự phản đối.

Trả lời thắc mắc của các nhà báo, ông Nguyễn Trung Châu - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh cho rằng, việc cho thuê vỉa hè là lấy kinh phí để duy tu bảo dưỡng cho việc quản lý đô thị.

“UBND TP Vinh mới chỉ có công văn giao cho hai phường là Trường Thi và Hưng Dũng khảo sát, lựa chọn các tuyến phố. Sau đó, tiến hành kẻ vẽ, cam kết vệ sinh môi trường, tuyến đi bộ… trong đó có nói đến mức thu từ 25 - 50 ngàn đồng.

Về chủ trương thì có chủ trương của Ban Thường vụ, không ít lần nêu ra vấn đề này để rồi chúng ta làm tốt hơn ở khâu quản lý trật tự đô thị, quản lý các tuyến phố. Tuy nhiên, sau một loạt các cuộc họp nêu ra như vậy mà cũng chưa làm được. Nhưng đây chỉ có Công văn giao cho hai đơn vị trên triển khai chứ chưa có động thái gì thêm. Bởi khảo sát xong, đủ điều kiện thì lúc đó UBND tỉnh, UBND TP Vinh cấp phép mới có giá trị thực thi”, ông Châu nói.

Tổng kết buổi họp báo, ông Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Vấn đề UBND TP Vinh cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh, chúng tôi sẽ nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của nhà báo và mong thành phố lưu tâm vấn đề này. Phía tỉnh cũng mong muốn cơ quan báo chí đồng hành cùng tỉnh và TP Vinh.

Dư luận băn khoăn việc cho thuê vỉa hè

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 31/10, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh ký Văn bản số 6605/UBND-QLĐT về việc thí điểm cho phép kinh doanh trên một phần vỉa hè đô thị. Cụ thể, đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Thi) và đường Nguyễn Phong Sắc (phường Hưng Dũng) sẽ được chọn thí điểm trong đợt này.

Ngày 31/10/2017, ông Lê Sỹ Chiến - Phó chủ tịch UBND TP Vinh ban hành Văn bản cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh.

Phần thí điểm cho phép kinh doanh bố trí phía trong cùng, chiều rộng khoảng 3-4m; phần dành cho người đi bộ nằm giữa vỉa hè, có chiều rộng 2-3m; phần vỉa hè ngoài cùng cho phép đỗ ô tô, xe máy...

Mức thu phí điểm năm đầu tiên từ 25.000 - 50.000 đồng/m2 vỉa hè/tháng. Đối tượng thu sẽ ưu tiên cho các hộ dân bám mặt đường thuê một phần vỉa hè trước cửa nhà mình để kinh doanh hoặc cho thuê lại để kinh doanh.

Sau khi hay tin UBND TP Vinh thí điểm cho phép kinh doanh trên một phần vỉa hè đô thị, nhiều người vui mừng nhưng cũng có người bức xúc.

Chị Hoàng Thị Vinh - kinh doanh quầy hàng “di động” trên đường Nguyễn Phong Sắc - vui vẻ nói: “Chúng tôi là những hộ gia đình điều kiện kinh tế khó khăn nên việc cho thuê vỉa hè kinh doanh để kiếm kế sinh nhai thì tốt quá. Chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chính các quy định”.

Tuy nhiên, sau khi Văn bản 6605 của UBND TP Vinh "ra đời" chưa được 1 tuần thì gặp phải sự phản đối quyết liệt của cơ quan chức năng cũng như người dân.

Đồng quan điểm với chị Vinh, các hộ kinh doanh trên đường Phan Đăng Lưu cũng bày tỏ mong muốn được UBND thành phố chấp thuận việc cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh. Bởi như thế, họ sẽ hợp thức hóa việc kinh doanh trên vỉa hè bấy lâu nay.

“Cứ lúc nào cơ quan chức năng đi kiểm tra là chúng tôi lại hoảng hốt khiêng bàn ghế chạy, khách đang ăn uống nên họ phàn nàn. Nếu được thuê một phần vỉa hè có hợp đồng kèm theo sẽ an tâm kinh doanh hơn”, một chủ quán bia hơi trên đường Phan Đăng Lưu cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người dân lại phản đối việc UBND TP Vinh ban hành văn bản cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh như vậy sẽ làm mất mỹ quan đô thị; tiếp tay cho hành vi lấn chiếm vỉa hè khi cơ quan chức năng không kiểm tra. Ngoài ra, vấn đề an ninh trật tự cũng được người dân nêu ra....

Qua thống kê thì đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn TP Vinh có trên 300 tuyến đường, với tổng chiều dài hơn 305km. Diện tích vỉa hè và lề đường ở các tuyến đường gần 3,5 triệu m2, trong đó 90% tuyến đường thuộc vùng nội thị đã có vỉa hè lát gạch, với diện tích trên dưới 2 triệu m2. Trung bình, mỗi tuyến đường trong vùng nội thị thành phố có vỉa hè hơn 5m. Cá biệt, có những tuyến đường được TP Vinh quy hoạch vỉa hè rộng tới 30m như Đại lộ Lê Nin, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Duẩn, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trường Thi… Đây cũng là những tuyến đường “xương sống” của thành phố dễ trở thành những địa điểm kinh doanh của các hộ dân lấn chiếm vỉa hè từ hàng chục năm nay.

Nguyễn Duy