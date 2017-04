Tạm giữ tài xế tông chết Thiếu tá cảnh sát giao thông

Đồng Nai:

Đại diện Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, sau gần 24 tiếng đồng hồ bỏ trốn, chiều 16/4, Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà) là tài xế lái xe tải tông chết Thiếu tá Lê Quang Minh (cán bộ Đội CSGT số 1, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an tỉnh Đồng Nai), đã được người thân đưa đến Công an phường Long Bình Tân, trình diện.

Sau khi gây tai nạn khiến Thiếu tá CSGT tử vong tại chỗ, tài xế Thống nhảy khỏi xe tải bỏ trốn và được gia đình vận động đến Công an trình diện.

“Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Long Bình Tân đã bàn giao hồ sơ ban đầu và tài xế Thống cho Công an thành phố Biên Hoà tiếp tục xử lý. Hiện Công an thành phố đang tạm giữ tài xế này để phục vụ công tác điều tra”, đại diện Công an TP.Biên Hoà, cho biết.

Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 15/4, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 1 (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) do Thiếu tá Lê Quang Minh (41 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL1 (đoạn gần trạm thu phí giao thông cầu Đồng Nai, phường An Bình, thành phố Biên Hoà) thì phát hiện xe tải chở heo do Thống điều khiển chạy từ hướng ngã 4 Vũng Tàu về cầu Đồng Nai vi phạm giao thông nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra xử lý.

Tuy nhiên, tài xế Thống vẫn không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Khi xe đến gần gác chắn tại làn thu phí số 10, Thiếu tá Minh tiếp cận yêu cầu Thống dừng lại. Một lần nữa tài xế này vẫn cho xe chạy về phía trước thì Thiếu tá Minh nhảy theo, bám vào gương chiếu hậu bên trái xe tải để tìm cách khống chế. Bất ngờ, Thiếu tá Minh bị trượt ngã và bị bánh sau xe tải này cán lên người tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Thống nhảy khỏi xe, chạy khỏi hiện trường và nhảy xuống cầu Đồng Nai. Có mặt ngay tại hiện trường trong đêm xảy ra tai nạn, mẹ của Thống đã cam kết với lực lượng công an sẽ vận động Thống ra trình diện.

