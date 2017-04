Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu

Ngày 15/4, Báo Dân trí đã có bài phản ảnh “Mỏ vàng Bồng Miêu náo loạn vì “vàng tặc””. Theo lãnh đạo xã Tam Lãnh, tình trạng “vàng tặc” ở mỏ vàng Bồng Miêu “nóng” quanh năm, không thể dẹp được vì mỗi ngày có đến hàng chục người đào bới trong lòng núi để đãi vàng.

Dụng cụ để chứa quặng vàng của các đối tượng khai thác trái phép ở Bồng Miêu

Tại khu vực này, Công an tỉnh Quảng Nam đã lập thêm một đồn công an để bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự nhưng tình hình khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra rầm rộ bất chấp lực lượng chức năng địa phương liên tục ra quân kiểm tra, đẩy đuổi và phá lán trại, thu giữ máy móc…

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tấn Hòa – Bí thư xã Tam Lãnh – cũng mong muốn các Bộ, ngành liên quan cùng tỉnh, huyện có biện pháp chấn chỉnh triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu này.

Nước suối đục ngầu từ việc khai thác vàng

Tại khu vực mỏ vàng này, cao điểm có đến hàng trăm người tổ chức đánh mìn, đào đãi quặng trái phép nhưng không thể dẹp được vì địa hình hiểm trở, “vàng tặc” chui rúc trong lòng núi ăn ngủ và làm trong đó cả tháng trời…

Với tình hình “vàng tặc” đang “náo loạn” ở mỏ vàng Bồng Miêu, các đối tượng ngang nhiên tàng trữ hàng tấn hóa chất độc hại ngay tại bãi vàng, người dân lo ngại ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt…

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Bí thư xã Tam Lãnh trao đổi với phóng viên về tình hình khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam làm rõ nội dung các báo phản ánh về tình trạng khai thác vàng ở Bồng Miêu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 4/2017.

Công Bính