Nữ cán bộ được Bí thư huyện ủy vào “thăm” trong nhà nghỉ giải trình thế nào?

Đắk Lắk:

Chiều ngày 26/6, một lãnh đạo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk, bà N.T.M - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã có giải trình về vụ việc liên quan tới đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội.

Bà M. lý giải đã trèo ra cửa sổ để lấy điện thoại không may bị đánh rơi

Vị lãnh đạo này thừa nhận vào chiều 21/6 vừa qua, bà M. đã xin phép cơ quan nghỉ làm để đi thăm hỏi, đón thầy cô ở sân bay Buôn Ma Thuột (xã Hoà Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) do bà M. đang theo học một lớp cao học.

Vị lãnh đạo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, theo tường trình của bà M., khi ở trong phòng nhà nghỉ bà nghe có nhiều người nói ồn ào, kêu la phía bên ngoài nên đã trèo lên cửa sổ để nhìn thì không may làm rơi điện thoại nên trèo ra để nhặt lại rồi quay vào phòng. Người cùng phòng với bà M. là ông Th. và do sợ bị đánh đập, gây gổ nên bà M. đã khóa trái cửa phòng lại chờ công an xã đến giải quyết.

“Trong bản tường trình, bà M. cho biết thời điểm trên có vợ con của ông Th. và chồng bà M. có mặt ở đó”, vị lãnh đạo tiết lộ.

Nhà nghỉ K.V nơi xảy ra sự việc

Ông Th. được lãnh đạo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk xác nhận là người từng giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, còn bà M. công tác tại đơn vị đã từ lâu.

Như Dân trí đưa tin, vào sáng 22/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip với độ dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh có nhiều người đứng trước cửa phòng của nhà nghỉ K.V tại TP Buôn Ma Thuột và yêu cầu mở cửa.

Đoạn clip cũng ghi lại được cảnh một người phụ nữ đang cố gắng chui ra khỏi lỗ thông gió của nhà nghỉ khi có người gọi cửa nhưng khi phát hiện bị quay video, người này lập tức chui vào bên trong. Một lát sau một người đàn ông nhanh chóng bước từ trong phòng ra rồi vội lên xe ô tô bỏ đi.

Theo đoạn clip, người đàn ông được xác định là ông N.Q.Th. - Bí thư huyện ủy Krông Ana và bà M., công tác tại Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Qua trao đổi với PV, ông Th. cho rằng vào ngày 21/6 ông lên TP. Buôn Ma Thuột và có ngồi uống cà phê với bà M. cùng một người bạn. Sau đó, bà M. bị đau bụng trúng gió nên vào thuê một phòng của nhà nghỉ để nằm còn ông vẫn ngồi lại uống cà phê với người bạn cho tới lúc bạn ra sân bay.

Ông Th. cũng lý giải, do muốn về huyện gấp nên ông có ghé vào phòng thăm bà M. thì ở bên ngoài cửa có người gọi cửa ầm ĩ, do không muốn to chuyện nên ông đã gọi công an tới làm việc.

Hiện vụ việc đang được Tỉnh ủy Đắk Lắk vào cuộc xác minh, làm rõ.

Thúy Diễm