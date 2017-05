Một doanh nghiệp mua hết số lợn của chị bán thịt bị hắt chất bẩn

Hải Phòng:

Một doanh nghiệp đã thu mua toàn bộ đàn lợn còn lại của chị Xuyến (ảnh CTV)

Cụ thể, vào chiều ngày 12/5, một công ty cổ phần cám vi sinh đã xuống tận nhà chị Xuyến để khảo sát và sáng ngày 13/5 đã điều xe xuống bắt toàn bộ số lợn còn lại gồm 7 con, tổng cân nặng là 709 kg, với giá 35.000 đ/kg. Tổng số tiền bán lợn là gần 25 triệu đồng.

Cũng theo chị Xuyến, do lợn chị nuôi sạch, không cho ăn cám công nghiệp nên phía công ty cho biết, sẽ giết mổ cấp đông làm từ thiện chứ không bán ra thị trường. Chị Xuyến cũng chia sẻ, khi đã bán hết lợn, chị sẽ quay trở lại bán tôm cá tại chợ.

Một doanh nghiệp đã mua hết số lợn nhà chị Xuyến với giá 35.000 đ/kg lợn hơi (ảnh CTV)

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 11/5, chị Xuyến cùng người họ hàng đang bán thịt lợn do gia đình nuôi tại chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền thì bị hai người phụ nữ hắt một xô chất bẩn làm hỏng gần 1 tạ thịt lợn. Nguyên nhân là do chị bán thịt với giá rẻ hơn các hàng thịt khác trong chợ.

Công an quận Ngô Quyền sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Xuyến đã vào cuộc xác minh, xác định hai đối tượng hắt chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Xuyến là Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung (cùng ở quận Ngô Quyền). Công an quận Ngô Quyền ngay sau đó đã khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoa và Dung để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Hải Sâm