Đề xuất điều chuyển Đội phó CSGT bị tố đánh dân

Quảng Trị:

Trước đó, anh Trần Văn Linh (trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ việc bản thân bị một người mặc thường phục đánh sau khi bị tổ CSGT dừng xe kiểm tra giấy tờ. Sau quá trình xác minh, tìm hiểu, Công an huyện Cam Lộ khẳng định, quá trình kiểm tra, làm nhiệm vụ của tổ CSGT ở trên đúng quy định. Việc tịch thu xe thì cũng theo đúng quy định.

Công an huyện Cam Lộ viện dẫn quy định tại Thông tư 02/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016, tại điều 13, khoản 2, điểm b, điểm c, và cho rằng, tổ CSGT không có nhiệm vụ phải xuất trình kế hoạch, nhật ký tuần tra cho người dân xem.

“Sổ kế hoạch và nhật ký tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ phải được quản lý theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an. Chỉ khi lãnh đạo có thẩm quyền hoặc cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra yêu cầu thì tổ trưởng hoặc chỉ huy đơn vị phải xuất trình sổ kế hoạch và nhật ký tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ”.

Người đàn ông mặc thường phục được cho là đã có hành vi không đúng (Ảnh cắt từ clip)

Về phản ánh của nam thanh niên nói rằng mình bị một người mặc thường phục đánh, Công an huyện Cam Lộ xác định người đàn ông đã có hành vi không đúng với thanh niên trong đoạn video được phát tán là trung tá Nguyễn Ngọc Danh - Đội phó Đội CSGT huyện Cam Lộ. Thời điểm đó, vị này không làm nhiệm vụ, mặc thường phục. Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức kiểm điểm và đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị điều chuyển trung tá Danh khỏi lực lượng CSGT.

Hiện nam thanh niên cũng đã rút đơn khiếu nại vụ việc trên và chấp hành quyết định nộp phạt 300 nghìn đồng vì vi phạm luật hành chính.

Đ. Đức