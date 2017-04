14 ngôi nhà bị "kéo" xuống sông: Cảnh báo từ hố sâu dài gần 400 mét

Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh An Giang (23/4) gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại tổ 12, ấp Mỹ Hội (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) thì vụ sạt lở nghiêm trọng này có dấu hiệu rõ ràng trước khi cuốn 16 nhà dân (bao gồm hai nền nhà) rơi xuống sông vào sáng 22/4. Cụ thể vào lúc 17h ngày 20/4 tại khu dân cư sống tập trung thuộc tổ 12, ấp Mỹ Hội, trên tuyến lộ liên xã xuất hiện một vết nứt chạy dài 70m và nhiều vết nứt khác xuất hiện trên nền nhà người dân gần bờ sông. Được biết, đây là ngã 3, đoạn sông tiếp giáp giữa sông Vàm Nao và sông Hậu.

Bước sang 21/4, các vết nứt xuất hiện nhiều và rộng thêm. Lúc này UBND xã Mỹ Hội Đông thống kê có khoảng 40 hộ ảnh hưởng với 176 nhân khẩu. Cùng ngày, đơn vị quan trắc thuộc Sở TNMT An Giang tiến hành khảo sát toàn bộ khu vực bờ sông và phát hiện, khu vực từ nhà ông Cao Đặng Trí (thượng nguồn) chạy về phía bến đò Thầy Ba Thưởng (hạ nguồn) với chiều dài 160m xuất hiện hố xoáy cách bờ 17m với cao trình đáy -17m tạo thành mái dốc thẳng đứng.

Trước khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào sáng 22/4, khu vực bờ sông này xuất hiện hố sâu dài 380m, rộng 120m

Cũng tại khu vực này, cách bờ 180m, ngành chức năng An Giang còn phát hiện một hố sâu dài 380m, rộng 120m. Chính quyền địa phương nhanh chóng sơ tán và di dời tài sản cho người dân trong khu vực này đến nơi ở an toàn.

Đến 22/4, khoảng 9h20 tại vị trí trên xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm 16 nhà dân bị nhấn chìm xuống sông, chiều dài đoạn sạt lở 70m, ăn sâu vào đất liền 35m và cắt đứt tuyến đường liên xã.

Tính đến 15 giờ ngày 23/4 nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến xấu, ăn sâu vào đất liền, ngoài 16 căn nhà bị cuốn phăng xuống sông thì còn uy hiếp 90 căn nhà khác có nguy cơ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương cho biết, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 9 tỷ đồng, di dời 106 hộ và một nhà máy xay xát.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã di dời 106 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Đồng thời cử các lực lượng quân đội, công an... đến giúp dân dựng nhà, sớm ổn định cuộc sống

Hiện nay, chiều dài bờ sông có nguy cơ sạt lở ở mức đặc biệt nguy hiểm chạy dài đến 260m, đây là đoạn bờ sông có trường tiểu học (gần 1.000 em HS), chợ và khu dân cư sống tập trung, khu hành chính xã Mỹ Hội Đông, do vậy từ hoạt động kinh doanh mua bán, sinh sống của người dân có tác động lên đường bờ, trong khi nền đất mất ổn đinh (do sạt lở) nên diễn biến sạt lở trong thời gian tới sẽ hết sức phức tạp.

Về biện pháp xử lý, trước mắt, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền cho người dân diễn biến về tình trạng sạt lở, bố trí lực lượng trực tại các chốt ra vào khu vực sạt lở 24/24; thi công khẩn trương tuyến đường tránh thay thế tuyến đường bị sạt lở; Cân đối ngân sách chi hỗ trợ cho người dân theo qui định, bước đầu đã hỗ trợ cho 58 hộ đã di dời và bị sạt lở với số tiền 1 tỷ 160 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh, Công đoàn tỉnh hỗ trợ cho người dân với tổng số tiền 78 triệu đồng.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh An Giang kiến nghị, Chính phủ bố trí vốn để tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ di dời cho các hộ dân bị thiệt hại; khẩn trương xây dựng Khu dân cư, bố trí tái định cư những hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở; thực hiện phương án xử lý cấp bách và lâu dài để đảm bảo an toàn đê, tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Ngoài ra, tỉnh An Giang còn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí di dời trường tiểu học A Mỹ Hội Đông về vị trí mới, đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh cũng như đảm bảo chất lượng việc dạy và học của thầy trò ngôi trường này.

Nguyễn Hành