Truyền thông Trung Quốc giận dữ vì bị lộ ảnh tàu sân bay tối mật

Tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc đang được hoàn thiện tại cảng Đại Liên (Kyodo)

Trong một bài bình luận trên trang nhất, Nhật báo quốc phòng quốc gia Trung Quốc cho hay các bức ảnh độ phân giải cao, cho thấy các giàn giáo và cầu trục cao ngất vây quanh, là một “lời cảnh tỉnh” đối với Bắc Kinh để bảo vệ các bí mật quân sự tốt hơn. Bắc Kinh từ lâu đã giữ bí mật dự án tàu sân bay và sự tồn tại của nó chỉ được xác nhận hồi năm ngoái.

Kyodo trước đó đã công bố các bức ảnh 2 tuần trước, nói rằng họ nhận được ảnh từ một nguồn tin giấu tên và được chụp vào cuối tháng 12. Đây là tàu sân bay duy nhất hiện do Trung Quốc tự đóng và sẽ gia nhập hải quân cùng tàu sân bay Liêu Ninh, được cải tạo từ một tàu cũ mua của Ukraine. Công tác chế tạo hiện đã gần hoàn thành, theo Kyodo.

Cả Kyodo và Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa có bình luận gì về các thông tin trên.

Rất ít thông tin được công bố về dự án tàu sân bay, cũng như Công ty Đóng tàu Trung Quốc (CSI) thuộc nhà nước Trung Quốc, hiện đang đóng con tàu. Kyodo không nói rõ bức ảnh được chụp ở đâu và liệu xưởng đóng tàu là dân sự hay quân sự.

Luật pháp Trung Quốc cấm chụp ảnh các khu vực quân sự. Hồi năm ngoái, 4 công dân Nhật Bản đã bị bắt vì bị tình nghi làm gián điệp, và Kyodo tuần trước trích dẫn một nguồn tin chính phủ cho hay một trong số đã phải ra tòa ở Bắc Kinh.

Trong bài bình luận, Nhật báo quốc phòng quốc gia nói rằng các tiến bộ về công nghệ, như các camera tinh vi hơn và sự xuất hiện của các máy bay do thám, đã gây ra các thách thức đối với những người bảo vệ các bí mật quốc gia.

“Ngày nay, môi trường an ninh của chúng ta đang trải qua những thay đổi lớn và phức tạp”, bài báo viết. “Những bài học trong lịch sử” đã cho thấy rõ rằng việc ngăn chặn do thám và bảo vệ an ninh quốc gia là rất quan trọng. “Chúng ta không được lơ là”.

Bài viết đề xuất các chính phủ địa phương và giới chức quân sự gia tăng các nỗ lực chống gián điệp, như khuyến khích người dân làm “người gác cổng tình tình báo”, và tăng cường giám sát những người chuyên thu thập thông tin quân sự quốc gia, vốn thường chia sẻ thông tin trên mạng. Trung Quốc đã lần đầu tiên kỷ niệm Ngày giáo dục an ninh quốc gia hồi tháng 4, trong đó phát hành các tài liệu cảnh báo các nữ công chức chính phủ cẩn thận về các “bẫy tình”, khi những người nước ngoài có sức lôi cuốn làm việc cho các thực thể nước ngoài lôi kéo họ để tiết lộ các thông tin giá trị mà họ biết.

Tuy nhiên, Kyodo không phải là hãng đầu tiên tiết lộ ảnh về tàu sân bay Trung Quốc. Tạp chí IHS Jane’s Defence hồi tháng 10 năm ngoái cũng đăng tải các bức ảnh vệ tinh cho thấy việc đóng tàu sân bay đã bắt đầu.

Ông Song Zongping, một nhà bình luận quân sự trên Đài truyền hình Phượng Hoàng tại Hong Kong, nhận định rằng thông qua bài bình luận trên, Bắc Kinh đang muốn gửi một thông điệp tới Nhật Bản về việc phải hành động thận trọng.

“Bằng việc đăng tải thông tin về vụ việc tiết lộ ảnh nhạy cảm, Bắc Kinh đang cảnh báo Nhật Bản rằng đừng làm gì để đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc”, ông Song nói.

Ngoài ra, bài báo cũng nhằm mục đích nhắc nhở công chúng về việc tránh rơi vào “bẫy tình”.

An Bình