Trùm phiến quân IS tại Malaysia bị tiêu diệt ở Syria

Tên Muhammad Fudhail Omar, thủ lĩnh IS tại Malaysia. (Ảnh: The Star Online)

New Straits Times ngày 21/7 dẫn các nguồn tin tình báo cho hay, Muhammad Fudhail Omar, 25 tuổi, người có thể trở thành thủ lĩnh mới của IS tại Malaysia, đã chết trong trận không kích của quân đội Syria tại Raqqa, nơi IS coi là thủ phủ của nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Fudhail Omar đã sẵn sàng để nối gót cựu thủ lĩnh và người chiêu mộ của IS tại Malaysia - Muhammad Wanndy Mohamed Jedi - để chiến đấu tại Syria. Tên Jedi đã chết trong một trận không kích vào tháng 4 năm nay và được coi là kẻ chủ mưu vụ tấn công bằng lựu đạn vào một câu lạc bộ đêm ở Malaysia năm ngoái.

Sau cái chết của Omar, 3 phiến quân khác đang được cất nhắc thay thế vị trí lãnh đạo IS tại Malaysia bao gồm Muhammad Rafi Udin, Wan Mohd Aquil Wan Zainal Abidin và Muhammad Zahar. Chính phủ Malaysia tin rằng cả 3 tên hiện vẫn đang ở Syria.

Theo New Straits Times, tên Fudhail Omar đã tới Syria để gia nhập IS vào tháng 5/2014, theo tiếng gọi của Mohd Lotfi Ariffin, một trong những phiến quân IS đầu tiên là người Malaysia. Omar có nhiệm vụ dạy các chiến binh IS “nhí” cũng như bảo vệ an ninh.

Dần dần, Omar đã tích cực phổ biến tư tưởng của nhóm phiến quân và chiêu mộ thêm lính mới thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Một thiếu niên 17 tuổi từ Sabah, người đã đe dọa trên mạng xã hội facebook sẽ sát hại Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar, được tin là bị ảnh hưởng từ Omar. Sau khi bị bắt, thiếu niên này đã khai nhận được khuyến khích thực hiện vụ tấn công một mình nhằm sát hại các du khách nước ngoài ở khu vực Sandakan năm ngoái.

Một nguồn tin khác nói với New Straits Times rằng Omar cũng sử dụng khoản tiền 6.500 USD được ủng hộ từ những người theo IS cho mục đích cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, 34 phiến quân người Malaysia được cho là đã bị tiêu diệt tại Iraq và Syria, trong khi vẫn còn 53 tên vẫn đang hiện diện tại nước này.

Đức Hoàng