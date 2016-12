Thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria có thể đã bị tiêu diệt

Một tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS (Ảnh: Express)

Reuters dẫn nguồn tin từ Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdulrahman cho biết tên Abu Jandal al-Kuwaiti, một trong số các thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria, có thể đã thiệt mạng trong một cuộc giao đấu diễn ra hôm 26/12 khi các tay súng thánh chiến tìm cách chặn đà tiến của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại ngôi làng Jabar, Syria. Ngôi làng này trước đó là địa bàn do các tay súng thánh chiến chiếm đóng.

Sau khi lực lượng quân đội Syria do Mỹ hậu thuẫn mở cuộc tấn công vào Jabar hòng đánh bật IS thì các tay súng Hồi giáo cực đoan đã phản công lại. Cuộc giao tranh diễn ra suốt đêm song cuối cùng IS đã phải chấp nhận thất bại. Với chiến thắng này, lực lượng SDF, bao gồm lực lượng dân quân người Kurd hùng mạnh, đã tiến sâu thêm vào khu vực chiến lược ở phía bắc Syria, theo người đứng đầu SOHR.

Cũng trong ngày 26/12, IS đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào sân bay quân sự chiến lược T4 ở khu vực nông thôn phía tây của thành phố Palmyra, Syria. Mặc dù IS triển khai lực lượng hùng hậu nhất nhằm đối phó với lực lượng quân đội Syria nhưng cuối cùng các tay súng Hồi giáo cực đoan cũng bị đẩy lùi khỏi khu vực này. Trước đó, IS đã tái chiếm Palmyra hôm 11/12, 8 tháng sau khi quân đội Syria với sự hỗ trợ của Không quân Nga đã đánh bật IS và giải phóng thành phố cổ này.

