Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 4 năm 2017

Tham gia ủng hộ: MS 2498, bác Hồ Văn Điểu (Thôn 6, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: khanhvnd - Điện thoại: 0989043828

Tham gia ủng hộ: Mã số 2422: Bác Trần Khang (Bố em Chiến) Xóm 2, Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vũ Đức Đại - Điện thoại: 0985078886

Tham gia ủng hộ: Mã số 2498: Bác Hồ Văn Điều (thôn 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: nguyễn Đỗ tường vân - Điện thoại: 0919060160

Tham gia ủng hộ: ủng hộ hoàn cảnh bé my (mã số 2501) - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: châu bình chánh - Điện thoại: 0903321096

Tham gia ủng hộ: mã số 2502 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Trần Khánh An - Điện thoại: 0988605643

Tham gia ủng hộ: Mã số 2498: Bác Hồ Văn Điều (thôn 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An) Số điện thoại: 01648229002 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: ĐỖ MINH TIẾN - Điện thoại: 0985236135

Tham gia ủng hộ: Ma so 2498/ 2497/ 2496/ 2494/ 2491/ 2482. Moi ma so 500.000 dong. - Số tiền: 3.000.000 đ - Họ tên: Phat - Điện thoại: 73032220

Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 2499: Em Nguyễn Thị Sáng (19 tuổi, đang sống với người cậu Nguyễn Tiến Đường) ở thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). 2. Mã số 2497: Ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Mực, xã Cẩm Qúy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 3. Mã số 2491: Anh Trần Què, trú tại xóm 2, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An 4. Mã số 2455: Bà Trương Thị Nhan, khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Quân y 175 Mỗi hoàn cảnh 250.000 đ - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: Itachi Citus - Điện thoại: 0

Tham gia ủng hộ: Ma so 2496,2500,2501.moi ma so 100000 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: nguyen thi hoa - Điện thoại: 01208861028

DO LAM ANH GIUP MS 2496

DO LAM ANH GIUP MS 2492

TO KIEU TIEN GIUP MS 2496

TO KIEU TIEN GIUP MS 2495

DO THUY NGA GIUP MS 2496

DO MANH DUC GIUP MS 2482

DAO NGOC THUY, MY LINH GIUP MS 2492

DAO NGOC THUY, MY LINH GIUP MS 2498

HAI BE DUNG KHOI GUP MS 2496

DO THANH TRANG GIUP MS 2489

NGUYEN MY LINH GIUP MS 2497

DO DANG CHIEN GIUP MS 2496

DUONG THI MY HANG GIUP MS 2487 DEN 2494.

DUONG THI MY HANG GIUP MS 2485

DUONG THI MY HANG GIUP MS 2486

TO THE HA GIUP MS 2496

TRINH THE ANH GIUP MS 2498

TRUONG QUOC AN GIUP MS 2477

NGUYEN THE HUNG GIUP MS 2498

NGUYEN THE VINH GIUP MS 2498

DO THAI HA GIUP MS 2498

DO MANH HUNG GIUP MS 2498

DO VAN THUAN GIUP MS 2498

DO THI NHUNG GIUP MS 2498

LE HOAI AN GIUP MS 2497

LE HOAI AN GIUP MS 2422

LE HOAI AN GIUP MS 2492

THAI THI MY DUNG GIUP MS 2497

QUACH THE KY GIUP MS 2498

DO THI BICH THUY GIUP MS 2497

DO MINH HIEN GIUP MS 2499

DO THI THU HIEN GIUP MS 2499

PHAM THE DAO GIUP MS 2499

DO DANH KHOA GIUP MS 2495

DO VAN QUYET GIUP MS 2499

DO THUY NGA GIUP MS 2497

MAI MY THANH GIUP MS 2495

DO QUOC HUY GIUP MS 2472

GIA DINH DO QUY SON, LUU THI THANH HAI GUIP MS 2498

GIA DINH DO QUY SON, LUU THI THANH HAI GUIP MS 2497

GD BE GAU MINH TRI VA 2 BEN NOI NGOAI GIUP MS 2500

GIA DINH BE GAU MINH TRI VA 2 BEN NOI NGOAI GIUP MS 2499

DO THUY NGA GIUP MS 2500

BE BON GIUP MS 2500

NAGAR BUNTY AN GUP MS 2500

VO NGUYEN NHA AN GIUP MS 2501

DO THU HA GIUP MS 2501

TRAN THI TO UYEN GIUP MS 2501

DO THI THU HUONG GIUP MS 2496

PHAN THI MY HANH GIUP MS 2496

QUACH THE KY GIUP MS 2501

THAN NGOC SON GIUP MS 2501

TO THI LY GIUP MS 2501

TO THI LY GIUP MS 2502

TO THI LY GIUP MS 2502

DO VIET ANH, HO TUYEN GIUP MS 2500

THAN HIEN ANH GIUP MS 2499

CO LAN GIUP MS 2502

DO THU PHUONG GIUP MS 2500

DO THUY NGA GIUP MS 2502

DO THI MINH UT GIUP MS 2501

DO THI LOI GIUP MS 2499

HUYNH THI XUAN MY GIUP MS 2501

THI MY LINH GUP MS 2498

THI MY LINH GUP MS 2499

THI MY LINH GUP MS 2500

GIA DINH BE GAU MINH TRI VA 2 BEN NOI NGOAI GIUP MS 2503

NGUYEN THI NGOC AN GIUP MS 2503

BUI THE KY, VU HOANG QUYEN GIUP MS 2503

DO THANH KIEN GIUP MS 2501

DO THANH KIEN GIUP MS 2499

DO THANH KIEN GIUP MS 2503

TO MINH NHAT GIUP MS 2477

TO MINH NHAT GIUP MS 2488

TO MINH NHAT GIUP MS 2479

TO MINH NHAT GIUP MS 2480

Do Dinh Luan giup MS 2497

Than Manh Hung giup MS 2497

Do Minh Huy ung ho QNA

Chau Nguyen An Nhien giup MS 2480

Chau Nguyen An Nhien giup MS 2482

Chau Nguyen An Nhien giup MS 2488

Chau Nguyen An Nhien giup MS 2489

Chau Nguyen An Nhien giup MS 2493

Chau Nguyen An Nhien giup MS 2496

Vo My Phuong giup MS 2499

Do Minh Phuong giup MS 2500

Duong That Dung giup MS 2501

Do Van Quang giup MS 2501

Do Viet Sinh giup MS 2501

Hoang To Loan giup MS 2498

Le T To Loan giup MS 2502

Do Van Khoi giup MS 2503

Tran The Uyen ung ho QNA

Do Ngoc Tien giup MS 2494

Do Thi Van Anh giup MS 2493

Do Thi Van Anh giup MS 2494

Do Thi Van Anh giup MS 249

Do Thi Van Anh giup MS 246

Do Thi Van Anh giup MS 247

Do Thuy Loan giup MS 2498

To Thi Kim Tuyen ung ho QNA

Do Thi Hong Hanh giup MS 2502

Do Thao Trang giup MS 2499

Ngo Pham The My ung ho QNA

13/4/2017

Be Cao Dinh An Binh + Cao Dinh Binh An giup MS 2495