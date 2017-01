Đáng thương vợ ung thư chăm chồng bị tai nạn trong cảnh không xu dính túi

Chúng tôi gặp chị ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An với khuôn mặt xanh xao, tiều tụy. Đôi mắt chị thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng. Chị tất tưởi một mình lo chăm sóc cho người chồng không may bị tai nạn lao động đang phải cấp cứu. Đến bữa chị chỉ ăn tạm cái bánh mì cầm hơi, có hôm may mắn được những người nhà bệnh nhân thương tình mua cho suất cơm ăn tạm qua ngày.

Tâm sự với chúng tôi chị cho biết mình là Nguyễn Thị Luận (SN 1976, trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chị Luận cho biết, mình đang mang trong người căn bệnh ung thư đã phải phẫu thuật, chạy hóa chất 8 lần và hiện vẫn đang trong quá trình điều trị. Khi mọi thứ đang dồn đến đường cùng của căn bệnh, thì chồng chị, anh Tăng Đình Quyên (SN 1975) bị tai nạn lao động và phải cấp cứu tại bệnh viện, dù sức khỏe bản thân rất yếu chị cũng một mình chăm sóc cho chồng.

“Giờ này không biết các con ở nhà ra sao nữa. Chồng thì mới phẫu thuật xong, ở bệnh viện may có bà con thương tình giúp đỡ chứ một mình tôi không biết có đủ sức mà gánh vác công việc không nữa”, chị Luận tâm sự.

Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm túng quẫn khi vào tháng 2/2015, chị Luận phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư. Anh Quyên đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa chị xuống bệnh viện ung bướu Nghệ An phẫu thuật, chạy hóa chất.

Thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào hai sào ruộng và ít đất hoa màu, nên để có tiền lo cho gia đình, cho vợ, anh Quyên hằng ngày miệt mài đi phụ hồ cùng với tốp thợ trong xã. Vắt kiệt mồ hôi sau mỗi ngày lao động, đêm về anh lại phải chăm sóc cho 3 đứa con thơ đứa lớn mới 12 tuổi, đứa nhỏ chưa lên 4 vì sức khỏe của chị Luận rất yếu lại phải xuống bệnh viện điều trị thường xuyên. Khi các con đã ngủ anh lại ra đồng kiếm thêm con cá, con tép để cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Tuy nhiên, vào ngày 16/12/2016, trong lúc làm việc tại một công trình xây dựng anh bị ngã từ tầng 2 xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mọi người đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, anh được chẩn đoán gãy, vỡ hai xương quai hàm, cánh tay cũng bị gãy nhiều nơi … Sau đó, anh được chuyển xuống bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để phẫu thuật cấp cứu.

Chồng đang cấp cứu tại bệnh viện, chị Luận đành phải gửi 3 đứa con thơ cho bà con anh em lối xóm để nhờ họ chăm sóc và xuống bệnh viện chăm chồng. Ngày đi, chị vơ vét mãi, vay thêm nhưng số tiền quá ít ỏi chỉ đủ vài ngày điều trị. Vì thế, chị phải tằn tiện, nhịn ăn hàng ngày để lo cho anh từng bữa cháo.

Trên giường bệnh anh Quyên do bị gãy cả hai quai xương hàm nên được các bác sĩ phẫu thuật may răng lại để cố định phần xương. Anh không thể nói chuyện được nhưng nhìn vào đôi mắt của người đàn ông khắc khổ chúng tôi có thể thấy được ở đó những lo âu, suy nghĩ. Bên cạnh, người vợ nghèo khó không rời mắt khỏi chồng, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của anh, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của chị.

Sóng gió cứ dồn dập đổ xuống cái gia đình nghèo khốn khó trăm bề. Đẩy gia đình anh chị đến tận cùng của đau khổ, không biết người vợ đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác có còn đủ sức gắng gượng để chăm sóc cho chồng, lo cho các con.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2398: Chị Nguyễn Thị Luận, xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

- Điện thoại liên hệ: 01664.003.239

