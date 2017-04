TPHCM:

Phát hiện 2 cơ sở ngâm chuối bào bằng chất tẩy và hàn the

Rạng sáng 26/4, Đội 3 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Thủ Đức tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở làm bắp chuối bào trên đường số 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức do ông Trần Bá Quận (sinh năm 1984, quê Hậu Giang) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công nhân của cơ sở đang nhúng chuối bào vào lu nước chứa hóa chất trước khi đóng gói đưa ra thị trường.

Cơ sở chuối bào bị lực lượng chức năng kiểm tra

Tang vật thu giữ là hơn 170kg chuối bào đã ngâm hóa chất, hơn 400kg bắp chuối nguyên liệu chưa qua sơ chế, cùng 2 mẫu hóa chất.

Chủ cơ sở thừa nhận, hoạt động được hơn 1 năm nay, nguồn gốc hóa chất là hàn the và thuốc tẩy trắng được mua ở chợ Kim Biên, quận 5.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thủ Đức cũng phát hiện cơ sở của bà Huỳnh Thị Thảng (sinh năm 1978), nằm bên hông chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có hành vi ngâm chuối bào vào hàn the và chất tẩy trắng.

Số bắp chuối nguyên liệu bị thu giữ

Hoá chất thu giữ tại cơ sở

Thùng nhựa chứa hoá chất để ngâm chuối bào trước khi mang ra thị trường tiêu thụ

Tang vậy thu giữ là 75kg chuối bào đã ngâm hóa chất, hơn 1 tấn bắp chuối nguyên liệu, 25kg tinh thể nghi là hàn the, 1kg bột trắng nghi là chất tẩy.

Hiện cơ quan chức năng đang giám định mẫu vật và số hóa chất thu giữ ở 2 cơ sở để có căn cứ xử lý.

Đình Thảo