Bắt xe khách vận chuyển số lượng lớn chim bốc mùi?

Nghệ An:

Bắt vụ vận chuyển chim bốc mùi.

Sáng 5/5, Trung tá Cao Viết Tuấn - Trạm phó Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, vụ việc được Tổ công tác của trạm thực hiện vào lúc 4h30', ngày 5/5/2017, tại km427, quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó, Tổ công tác của trạm tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 37B - 019.68 do Phạm Xuân Chinh (SN 1988, thường trú xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Trạm CSGT Diễn Châu bắt vụ xe khách vận chuyển 500 cá thể chim các loại và 78kg cá thể chim đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối vào sáng 5/5.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 19 khay nhựa trong đó có 500 cá thể chim các loại và 78kg cá thể chim đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số chim trên không giấy tờ kiểm dịch chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

"Đây là vụ vận chuyển khá nhiều chủng loại chim như cu gáy, chim sẻ... trong đó nhiều nhất là chim sẻ lên đến hàng ngàn con và đã bốc mùi", Trung tá Cao Viết Tuấn cho biết.

Trước đó, vào ngày 2/5/2017, tại km418 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Tổ công tác của trạm CSGT Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 38B - 010.49, do Nguyễn Văn Huy, (SN 1963, thường trú Nhân Hiền, Hợp Đức, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 220 cá thể chim các loại có trọng lượng 80kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất được giấy tờ kiểm dịch chứng minh nguồn gốc. Điều đáng nói, trong số đó có 50 cá thể chim đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối và 170 cá thể chim còn sống.

Nguyễn Duy