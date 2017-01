Xe chở gỗ lao vào lực lượng tuần tra, 1 chiến sĩ bị thương

Phú Yên

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, rạng sáng 6/1, lực lượng tuần tra Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) phát hiện xe ô tô 16 chỗ hiệu Toyota biển kiểm soát 72L-2821, lưu thông trên Quốc lộ 19 hướng Tây Nguyên về Phú Yên có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ làm một chiến sĩ bị thương.

Xe chở gỗ lao vào gác chắn đường sắt nhằm chạy thoát lực lượng chức năng truy đuổi

Xác định tài xế xe chở gỗ rất manh động, lực lượng tuần tra Công an huyện Tây Hòa đã đuổi theo khoảng 30 km, qua các huyện Tây Hòa, Đông Hòa. Đến khoảng 5h10 cùng ngày, khi xe chở gỗ đến đoạn gác chắn tàu hỏa trên đường Ngô Gia Tự (thuộc phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên), tài xế và một người khác ngồi trên xe mở cửa thoát chạy để xe ô tô tự do lao vào gác chắn đường sắt, trong khi tàu SE 2 đang chuẩn bị lao tới.

Theo một nhân viên gác chắn ở đây, thời điểm xe tải lao qua cách thời điểm tàu SE2 lưu thông hướng Nam - Bắc khoảng 3 phút. Lúc đó, nhân viên trực canh đã đóng hết gác chắn an toàn thì bất ngờ, tài xế và một người khác ngồi trên xe gỗ đã mở cửa tháo chạy để xe lao tự do vào thanh chắn đường sắt. “Vị trí xe chở gỗ dừng chỉ cách đường ray khoảng 4m. May mắn, thời điểm trên không có người qua lại nên không có tai nạn xảy ra”, nhân viên gác chắn nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ trên xe

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, chiếc xe trên đã hết niên hạn sử dụng. Trên xe chở hàng chục cây gỗ có đường kính lớn không rõ nguồn gốc.

Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng để xử lý.

Doãn Công