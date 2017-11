Xã có nguồn thu "khủng" có nguy cơ thành điểm nóng an ninh trật tự

Hà Tĩnh:

Nhiều đối tượng sa lưới pháp luật

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Tiến, trung bình mỗi năm, trên địa bàn xã xảy ra không dưới 25 vụ vi phạm pháp luật. Chỉ tính riêng đầu năm 2017 cơ quan an ninh điều tra công an huyện Nghi Xuân và công an xã Cương Gián đã phá nhiều tụ điểm ăn chơi, khởi tố nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Cụ thể, vào hồi 22h20 ngày 3/4/2017, sau khi tiến hành đột nhập nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn Chương (SN 1985, trú tại thôn Bắc Sơn) các điều tra viên của Công an huyện Nghi Xuân đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Tiếp đó, ngày 26/5, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 6 đối tượng có hành vi đánh bạc tại nhà Nguyễn Văn Sơn, SN 1972, trú tại thôn Bắc Sơn.

Sau khi thu giữ tại chiếu bạc 1 bộ bài, 6 điện thoại di động, 4.370.000 đồng, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm với số tiền 10 triệu đồng.

Vào lúc 16h45 ngày 17/7, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Xuân đã ập vào nhà Trần Đức Thông (SN 1968, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián) bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc theo kiểu xì Hàn (Hàn Quốc). Tại hiện trường lực lượng điều tra đã thu giữ 41,5 triệu đồng, 5 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật và 5 đối tượng cùng trú xã Cương Gián từng đi xuất khẩu lao động về tham gia đánh bạc bị Công an huyện Nghi Xuân khởi tố.

Một ngày sau đó, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc.

Tất cả 5 đối tượng trên đều trú tại xã Cương Gián và là lao động từ Hàn Quốc trở về, trong số đó đối tượng Nguyễn Phi Anh từng “sở hữu” 1 tiền án về tội giết người.

Đâu là nguyên nhân?

Xã Cương Gián được cả nước biết đến về lượng người đi lao động, làm ăn tại nước ngoài với hơn 2.700 người, trong đó có hơn 1.000 lao động tại Hàn Quốc.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, nhờ con em xuất khẩu lao động đông nên hàng năm số tiền từ nước ngoài gửi về địa phương lên đến trên 200 tỷ đồng.

XKLĐ đã góp phần giúp Cương Gián từ một làng chài nghèo khó trở thành một trong những xã giàu, có mức thu nhập hàng đầu của tỉnh Hà Tĩnh. Cương gián đang dần tiến lên trở thành một đô thị của huyện Nghi Xuân.

Cương Gián giàu lên nhờ xuất khẩu lao động. Tuy nhiên địa phương này hiện đang có nguy cơ trở thành điểm nóng về an ninh trật tự khi có nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực nói trên, xuất khẩu lao động cũng đã mang đến mặt trái khi không ít con em bị tiêm nhiễm lối sống tự do, gia tăng thói hư, tật xấu, như đánh bạc, sử dụng chất kích thích gây nghiện.

Mặt khác, các đối tượng XKLĐ có mối quan hệ với nhiều người ở các tỉnh, thành khác, trong đó có không ít kẻ có “thành tích bất hảo”, nên khi về nước, Cương Gián trở thành điểm đến của những người này, làm “nóng” thêm tình hình ANTT trên địa bàn.

Ngoài xuất khẩu lao động, theo một cán bộ tại xã Cương Gián, một bộ phận trong số hơn 1.000 lao động tham gia đánh bắt trên 100 tàu đánh cá của địa phương cũng mang lại những phức tạp đáng kể về an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể, nhiều hôm biển động, không thể ra khơi, một bộ phận lao động thường tụ tập rượu chè. Sau những chầu rượu các đối tượng lại tụ tập vui chơi cờ bạc.

Một nguyên nhân khác như thừa nhận của Trưởng Công an xã Cương Gián Trần Công Tráng là sự phối hợp giữa các tổ chức thiếu đồng bộ nên hiệu quả trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương chưa đạt như mục tiêu đặt ra, tình trạng vi phạm pháp luật vẫn chưa được chấm dứt, có nguy cơ trở thành điểm nóng.

Để ngăn chặn thực trạng trên, theo ông Tráng, hiện công an huyện và công an xã đang tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh, trong các trường học, tổ chức đoàn thể; tiến hành ký cam kết không vi phạm pháp luật trong các hộ dân.

“Ngoài ra, đối với những người vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền chúng tôi xử lí hành chính, nêu gương trước toàn thể nhân dân trong xã. Đối với trường hợp vượt thẩm quyền chúng tôi chuyển công an huyện điều tra, khởi tố vụ án, tuyệt đối không dung túng, bao che”- ông Tráng nói thêm.

Hà Phương – Tiến Hiệp