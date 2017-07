Vụ tài xế taxi “công nghệ” nổ súng thị uy: Chỉ là súng nhựa

Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Hữu Tuân (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) dùng súng giải quyết mâu thuẫn với tài xế taxi xảy ra trong hẻm 350, đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, chiều nay (26/7), Công an quận Gò Vấp cho biết đã có kết quả giám định 2 khẩu súng; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an phường 6 ra quyết định xử lý hành chính đối với Nguyễn Hữu Tuân.

Công an quận Gò Vấp khám nghiệm hiện trường vụ việc tài xế taxi khai bị đối phương nổ súng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định đối tượng Tuân chỉ chĩa súng nhựa hù dọa.

“Kết quả giám định xác định 2 khẩu súng thu giữ của đối tượng Tuân là súng nhựa màu đen, hiệu Colt và K6; mỗi khẩu có 1 hộp tiếp đạn với tổng số 8 viên bi tròn”, đại diện Công an quận Gò Vấp thông tin. Cũng theo Công an quận Gò Vấp, Tuân khai nhận, mua súng của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) qua mạng internet với giá 800 nghìn đồng. Mục đích tìm người bán lại kiếm lời cũng như để…phòng thân.

“Cơ quan công an sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Hữu Tuân về hành vi sử dụng đồ chơi nguy hiểm với mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng”, Công an quận Gò Vấp thông tin.

Trước đó sáng ngày 24/7, anh Q., tài xế một hãng taxi hốt hoảng đến Công an phường 6, quận Gò Vấp trình báo về việc vừa bị đối tượng Tuân (lái xe taxi công nghệ) dùng súng bắn, chỉ vì mâu thuẫn khi Tuân cho rằng anh Q. đậu xe chờ khách trong hẻm 350 đường Lê Đức Thọ gây cản trở. Theo anh Q. thì có khả năng đó là súng bắn đạn nhựa nên may mắn viên đạn chỉ sượt qua kính xe ngay vị trí anh Q. ngồi, tuy nhiên vụ việc cũng khiến tài xế taxi này một phen khiếp vía.

Sau khi dùng súng giải quyết mâu thuẫn, Tuân đã lái xe về phòng trọ cũng nằm trong con hẻm 350 và bình thản như không có chuyện gì. Nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh số 3 (cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh, Công an TPHCM) đã nhanh chóng điều động lực lượng đến ngay hiện trường, phối hợp với công an phường 6 ập vào kiểm tra hành chính đối tượng. Tại đây, công an thu giữ 2 khẩu súng được đối tượng giấu trong sọt rác trước cửa phòng trọ; trên chiếc xe ô tô của đối tượng, công an thu giữ thêm 2 con dao tự chế.

Công an quận Gò Vấp cho biết, Tuân khai nhận chỉ chĩa súng hù dọa chứ chưa bắn; đồng thời trong quá trình khám nghiệm, dựng lại hiện trường, cơ quan điều tra cũng không phát hiện dấu vết việc Tuân nổ súng, vì vậy Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tuân là đúng quy định pháp luật.

Đăng Lê