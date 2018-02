Vụ Chủ tịch xã trúng đạn trong trụ sở ủy ban: Trưởng công an xã lĩnh án

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu tại phiên tòa (ảnh CTV)

Ngày 9/2, TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu (SN 1974, Trưởng Công an xã Nghi Quang, Nghi Lộc, hiện đang bị tạm đình chỉ công tác) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, sáng ngày 9/11/2017, ông Thấu tham gia việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Trạm Y tế xã. Tại đây, vị Trưởng Công an xã nhận được phản ánh về việc đoạn đường trước Trạm y tế bị hư hỏng do xe quá tải chạy qua. Trạm y tế xã đã đề xuất với Chủ tịch UBND xã sửa chữa đường nhưng chưa được giải quyết.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, ông Thấu đi ăn cơm, uống rượu với một số người trong Ban khám nghĩa vụ quân sự. Ông Thấu gọi điện thoại cho ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã đề nghị cho đổ đất sửa chữa đường trước khu vực Trạm y tế xã và được ông Thanh đồng ý.

15h ngày 9/11, ông Thấu đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông Thấu nảy sinh cự cãi, thách thức ông Thanh về việc chưa đổ đất đoạn đường trước Trạm y tế xã. Ông Thấu lại mở cốp xe lấy 1 khẩu súng bắn đạn cao su (loại công cụ hỗ trợ được trang cấp cho Công an xã), bên trong có 5 viên đạn đi vào phòng làm việc to tiếng chửi bới rồi ra giữa sân bắn 1 phát súng chỉ thiên. Một số cán bộ xã có mặt tại đó đã đến can ngăn. Tước khẩu súng trên tay Thấu cất vào tủ.

Thấu vào phòng làm việc của mình, lấy súng và đạn rồi qua phòng làm việc của Ban công an xã, lấy tiếp khẩu súng vừa bị tước, tiến đến vị trí ông Thanh đứng, đe dọa bắn ông này. Ông Thanh giằng khẩu súng trên tay Thấu. Khẩu súng nổ khiến ông Thanh bị thương vào sau vai. Bị thương ông Thanh bỏ chạy.

Thấu nạp 3 viên đạn tiếp tục bắn rồi vào phòng làm việc lấy kiếm đuổi theo một số cán bộ xã. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều cán bộ xã can ngăn. Hoạt động của Đảng ủy, UBND xã Nghi Quang bị đình trệ từ 15h15 đến 17h ngày 9/11/2017.

Tối cùng ngày, Nguyễn Ngọc Thấu đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú. Ngày 18/11/2017, ông Thấu được tại ngoại phục vụ điều tra.

Ông Nguyễn Đình Thanh từ chối giám định tỉ lệ thương tật, không yêu cầu bồi thường. Nguyễn Ngọc Thấu bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi của mình nhưng cho rằng không gây đình trệ hoạt động của UBND xã. Nhưng quá trình điều tra, xét xử cho thấy khi sự việc xảy ra, người dân kéo đến đông buộc trụ sở UBND xã phải đóng cửa, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khuôn viên ủy ban bị đình trị. Hành vi của Thấu đủ cơ sở cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thấu 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ thời hạn bắt thi hành án.

Hoàng Lam