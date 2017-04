Vụ 20 người phá nát dãy phòng trọ: Do tranh chấp đất đai?

TPHCM:

Dãy phòng trọ bị phá nát do tranh chấp đất đai

Liên quan đến vụ nhóm 20 người xông vào đập phá dãy phòng trọ trên đường Trục (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM), chiều nay 10/4, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã xác định nguyên nhân vụ việc.

Dãy phòng trọ bị đập phá tan hoang sau vụ việc

Thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, nguyên nhân vụ việc là do tranh chấp đất đai. “Bên này xây nhà trọ lấn sang phần đất của người khác, không giải quyết được nên người nhà kéo nhau đến phá phần tường lấn chiếm và tháo dỡ mái tôn”, Thượng tá Danh thông tin.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, bà Lương Thị Nhàn (60 tuổi) chủ khu nhà trọ trên đường Trục (phường 13, quận Bình Thạnh) tố cáo bị nhóm khoảng 20 người kéo đến cắt hết dây điện, sau đó dỡ mái tôn, đập phá tường của 6 căn phòng mà bà đang cho thuê.

Con trai của bà Nhàn là anh Đỗ Quang Hưng – Cán bộ Đội tuyên truyền thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM hay tin có chạy đến can thiệp thì bị nhóm người này đuổi đánh khiến anh Hưng bị thương ở đầu.

Anh Đỗ Quang Hưng – Cán bộ Đội tuyên truyền thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM bị thương trong vụ việc

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường 13 và Công an quận Bình Thạnh đã mời các bên liên quan về trụ sở để làm rõ và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do tranh chấp đất đai giữa 2 hộ dân.

Thảo Trần