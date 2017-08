Vây bắt trường gà, cả trăm con bạc chạy tán loạn

Đồng Nai:

Chiều 8/8, Công huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt giữ 22 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Hàng chục xe máy của các con bạc bị lực lượng công an thu giữ.

Trước đó, khi lực lượng công an ập vào khu đất trống tại ấp 2, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú thì phát hiện khoảng 100 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Phát hiện thấy lực lượng công an, một số đối tượng đã hô hoán cho những người tham gia tháo chạy. Lực lượng công an chỉ kịp khống chế và tạm giữ 22 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên 80 triệu đồng, 77 xe mô tô các loại, 6 con gà đá, 3 hột xí ngầu, cùng một số tang vật liên quan khác.

Được biết, đây là trường gà có tổ chức, hoạt động khá tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự theo dõi của cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Tân Phú đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc.

Vĩnh Thủy