Vây bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp các tiệm vàng

Thừa Thiên - Huế:

Tại tiệm vàng Thuận Thảo số 1249 đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thuỷ vào lúc khoảng 18h ngày 27/4, một đối tượng nam thanh niên vào cửa hàng giả vờ mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ chạy. Tại đây, đối tượng đã chiếm đoạt trên 1 cây vàng. Trước đó, trên địa bàn thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ việc tương tự.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an các đơn vị điều tra làm rõ. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm gây ra các vụ chiếm đoạt nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự giúp đỡ, phối hợp của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt gọn Hồ Phan Nhật Tân (sinh năm 1997, trú tại 3/7 đường Nam Giao, phường Thuỷ Xuân, TP Huế). Bước đầu, Tân đã khai nhận hành vi gây án.

Hồ Phan Nhật Tân khai nhận đã gây ra các vụ cướp tiệm vàng ở tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian ngắn vừa qua

Tân khai nhận đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt vàng trong tháng 4.

Được biết, Tân đã thi đỗ vào 1 trường đại học, nhưng do theo bạn bè xấu, ham chơi và mê trò “đỏ đen” nên dẫn đến nợ nần. Để có tiền ăn chơi và trả nợ, Tân đã sử dụng xe máy, đến các tiệm vàng, lợi dụng sơ hở của chủ quầy, ra tay thực hiện các vụ chiếm đoạt nói trên.

Chiếc xe máy mà Tân dùng đi gây án

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Hồ Phan Nhật Tân để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đại Dương