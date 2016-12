“Vật lạ” bỏ vào nồi bún riêu được xác định là thuốc diệt chuột

TPHCM:

Cuối giờ trưa nay (27/12), trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an quận 9, TPHCM cho biết: 2 mẫu nước lèo Công an quận 9 thu được trong vụ nghi án bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu xảy ra ở phường Tân Phú, quận 9 sáng 25/12 được gởi về Phân Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để phân tích, hiện đã có kết quả”.

Theo Thượng tá Sâm, kết quả xác định cả hai mẫu phẩm nước lèo đều có sự hiện diện của thuốc diệt chuột, chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng.

Nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp sẽ bị khởi tố về hành vi giết người.

Chỉ huy Đội CSĐT quận 9 thông tin thêm, với kết luận này, cùng những chứng cứ điều tra ban đầu và với lời khai của nghi can, CQĐT đã xác định hành vi giết người của bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, quận 9). Dự kiến chiều nay, Công an quận 9 sẽ bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án có liên quan về Phòng CSĐT Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng ngày 25/12, chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú) nấu bún riêu, bún bò bán hàng ăn sáng ven đường Nam Cao. Do có mâu thuẫn trong cuộc sống, nên bà Điệp (cô chồng của chị Tuyết) đã lén bỏ “chất lạ” vào nồi nước lèo bún riêu bán cho khách.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Khi trở về, chị Tuyết nhìn thấy nồi nước lèo nổi lên nhiều bọt lạ bất thường nên nghi có chuyện xấu và đã gọi người thân cùng kiểm tra. Qua xem lại hình ảnh camera, mọi người phát hiện lợi dụng lúc chị Tuyết chạy ra chợ, bà Điệp đã bỏ “vật lạ” vào nồi bún riêu, sau đó bà Điệp vứt mảnh giấy gói chất lạ vào bãi rác cạnh nhà.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an và bà Điệp đã bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Điệp đã thừa nhận bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo nhằm ý định đầu độc khách ăn sáng tại quán của chị Tuyết. Nguyên nhân vì sự ganh ghét do quán của cháu dâu đắt khách hơn mình và mâu thuẫn đất đai.

Theo chị Tuyết thì quán ăn sáng bình dân của mình thường có đông người lao động, công nhân Khu Công nghệ cao ở trọ xung quanh đến ăn. Nếu vụ việc không kịp phát hiện thì hậu quả lúc đó chắc sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Đăng Lê