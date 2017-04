Vào nhà hàng xóm lúc 5h sáng, người đàn ông bị đâm chết

Tối 27/4, thông tin từ nguồn tin của Dân trí cho biết, trên địa bàn xã Tam Quang (Tương Dương, Nghệ An) vừa xảy ra một vụ án mạng khiến ông Vi Văn Ph. (SN 1969, trú bản Tân Hương, Tam Quang) tử vong. Nghi can gây ra cái chết đối với ông Ph. là Vi Văn Nuôi (SN 1972, trú tại xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An).

Vi Văn Nuôi đã từng có một tiền án về tội "giết người". Sau khi ra tù, Nuôi chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở bản Tân Hương (xã Tam Quang). Khoảng 5h sáng ngày 27/4, thấy ông Vi Văn Ph. vào nhà “vợ” mình, giữa Nuôi và ông Ph. có lời qua tiếng lại với nhau, sau đó ông Ph. đi về nhà.

Đến 10h ngày 27/4, ông Ph. mời một số người trong bản đến nhà uống rượu, Nuôi cũng đến uống cùng. Trong bữa rượu, giữa ông Ph. và Nuôi xảy ra cãi vã, thách thức lẫn nhau. Nuôi chạy về nhà cầm dao sang đâm một nhát vào sườn ông Ph. khiến ông này tử vong. Sau khi gây án, Nuôi chạy sang một nhà hàng xóm, đóng cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn biên phòng Tam Quang, Công an huyện Tương Dương và Công an xã Tam Quang có mặt, vận động Nuôi bỏ vũ khí. Tuy nhiên, Nuôi vẫn tiếp tục thách thức và tuyên bố sẽ tự sát nếu có người tới gần. Sau 1 tiếng kiên trì thuyết phục, lợi dụng lúc Vi Văn Nuôi mất cảnh giác, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng.

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể ông Vi Văn Ph. được bàn giao cho gia đình mai táng. Nghi can Vi Văn Nuôi đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.

Hoàng Lam