Vận động nhóm tham gia truy sát nhân viên cửa hàng thời trang ra đầu thú

TPHCM:

Ngày 16/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm, đồng thời vận động nhóm 3 thanh niên gồm: Trần Văn Linh (30 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, quê Bến Tre) và Trần Hoàng Cương (31 tuổi, quê Cà Mau) ra đầu thú.

Trước đó, ngày 14/5, Công an quận Bình Tân đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 nghi can trực tiếp cầm hung khí truy sát khiến anh Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, quê Thanh Hoá) bị thương tích gồm: Nguyễn Thành Trong (30 tuổi, quê Trà Vinh); Phạm Thanh Vũ (29 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Phúc Nhân (28 tuổi, quê Kiên Giang, tất cả cùng tạm trú tại quận Bình Tân).

Công an đang thông báo truy tìm 3 nghi can Linh, Thắng và Cương

Theo cơ quan công an, ngoài 3 nghi can Nhân, Trong và Vũ trực tiếp cầm hung khí xông vào truy sát nạn nhân thì 3 nghi can Linh, Thắng và Cương cũng có tham gia trong vụ việc truy sát nên tiến hành triệu tập nhưng những nghi can này đã bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Tân, TPHCM thông báo nếu ai biết hoặc phát hiện 3 đối tượng kể trên báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Tân để hỗ trợ điều tra.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 22h20’ tối 7/5, anh Chung cùng các nhân viên khác đang dọn hàng để đóng cửa thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 10 người đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí ập vào chém tới tấp.

3 nghi can Nhân, Trong và Vũ bị bắt khẩn cấp trước đó

Hậu quả là anh Chung bị chém gần chục nhát vào đầu, tay, vai…Qua giám định tỷ lệ thương tật ban đầu, anh Chung bị vỡ sọ đỉnh trước bên phải đầu, vết thương phần mềm vai phải và vết thương mặt sau cẳng tay phải gây đứt gân cơ…, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46%.

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Tân đã tiến hành bắt giữ 3 nghi can Nguyễn Thành Trong, Phạm Thanh Vũ và Nguyễn Phúc Nhân.

Tại cơ quan công an Nhân và Vũ khai nhận đã cầm theo hung khí đến shop quần áo của Nguyễn Thành Trong nằm trên đường Lộ Tẻ , phường Tân Tạo A để tìm Trong chém trả thù (do Trong có xích mích và chém bị thương một đối tượng trong nhóm bạn của Nhân và Vũ trước đó).

Hung khí công an thu giữ

Tuy nhiên khi đến cửa hàng thời trang Kiều Liên (gần shop quần áo của Trong), Nhân và Vũ không gặp được Trong mà gặp anh Nguyễn Văn Chung (nhân viên cửa hàng thời trang Kiều Liên) và lầm tưởng Chung là Trong nên lao tới chém tới tấp rồi bỏ đi.

Đình Thảo