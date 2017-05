Thương lái thu mua lá thuốc là đối tượng truy nã nguy hiểm

Thanh Hóa:

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 12/5, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã tiến hành thủ tục bàn giao đối tượng truy nã nguy hiểm cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định truy nã đối tượng phạm tội của Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 11/5, ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn xã Lâm Xa, huyện Bá Thước xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an huyện Bá Thước đã cử lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình.

Qua quá trình xác minh, Công an huyện Bá Thước xác định đây chính là Chìu A Xám (35 tuổi), ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã có Lệnh truy nã từ tháng 12/2016 về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngay lập tức, Công an huyện Bá Thước đã tổ chức triển khai lực lượng vây bắt đối tượng Chìu A Xám.

Chìu A Xám tạo cho mình vỏ bọc là thương lái thu mua các loại lá thuốc để trốn nã

Tại cơ quan công an, Chìu A Xám khai nhận, sau khi bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, y đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Xám lẩn trốn ở nhiều nơi dưới vỏ bọc là người đi thu mua các loại lá thuốc.

Tuy nhiên khi vừa đặt chân đến địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thì Chìu A Xám đã bị nhân dân địa phương cảnh giác, phát hiện và thông báo ngay cho lực lượng Công an bắt giữ.

Trần Lê