Tên trộm đột nhập biệt thự biết cách tạo vỏ bọc tinh vi

Hình ảnh camera đặt tại cổng biệt thự cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án có một nam thanh niên lạ mặt mở cổng vào biệt thự, theo sau là một người sửa khóa dạo.

Căn biệt thự bị trộm đột nhập khoắng sạch két sắt

Để đưa được thủ phạm vụ án ra trước pháp luật, các trinh sát hình sự và điều tra viên đã phải mất hơn 2 tháng để truy tìm với dấu vết duy nhất là người thợ chữa khóa.

Nghi ngờ trộm đột nhập là người quen

Theo trình báo của bị hại Lê Thị Hà Giang, hàng ngày chị cùng gia đình đi làm từ lúc 7h. Do tin tưởng an ninh quanh khu vực tốt nên chị Giang thường không khóa cửa cổng mà chỉ cài then ngang bên trong. Hàng ngày, nhà chị Giang có thuê một người giúp việc theo giờ đến để dọn dẹp.

Khoảng 15h30 ngày 25-3, khi người giúp việc đến dọn nhà đã phát hiện có nhiều dấu vết giày in trên cầu thang, trong phòng ngủ trên tầng 2 đồ đạc có biểu hiện bị lục soát. Nhận tin báo, chị Giang về kiểm tra tại phòng ngủ của vợ chồng chị thì phát hiện tủ quần áo và các ngăn tủ bàn trang điểm bị lục tung, nhiều quần áo và giấy tờ bị rơi ra ngoài. Kiểm tra chiếc két sắt, gia chủ phát hiện toàn bộ tài sản cất giữ trong đó đã biến mất.

Không chỉ không khóa cửa cổng, để tiện cho người giúp việc và các thành viên trong gia đình về vào mỗi giờ giấc khác nhau, chị Giang còn để chìa khóa cửa nhà trong… một chiếc giày cất ở tủ giày. Khi khám nghiệm hiện trường, chiếc chìa khóa trên vẫn còn nguyên.

Trong khi đó, cửa vào nhà không hề có dấu vết cạy khóa. Chiếc két sắt chứa nhiều tiền, giấy tờ, tài sản quan trọng cũng đã bị hỏng vài ngày trước khi xảy ra sự việc nhưng gia chủ chưa kịp sửa. Tất cả các dấu hiệu của vụ án dễ dàng khiến nhiều người nghĩ rằng thủ phạm rất có thể là người quen mới biết được chân tơ kẽ tóc ngôi nhà, nhờ đó mới dễ dàng đột nhập và lấy đi số lượng tài sản lớn như vậy.

Số lượng tài sản đối tượng trộm cắp được

Thuê thợ sửa khóa mở cửa biệt thự

Tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi điều tra, nghi vấn người quen biết với gia chủ là thủ phạm đã bị loại bỏ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại giá trị lớn, đối tượng đột nhập vào nhà trộm tài sản giữa ban ngày và trong khu đô thị, CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khám nghiệm kỹ hiện trường và tổ chức điều tra, đồng thời rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Một trong những biện pháp mang lại hiệu quả tích cực cho công tác điều tra chính là rà soát những chiếc camera lắp xung quanh khu vực hiện trường cũng đã được lực lượng hình sự triển khai.

Hình ảnh từ chiếc camera ngay tại vị trí cổng của căn biệt thự nói trên cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án có một nam thanh niên đi xe máy Jupiter màu đen bạc xuất hiện tại hiện trường, mở cổng ra vào căn biệt thự. Ngay sau đó một người đàn ông giống người sửa khóa dạo đi xe máy Honda 82 màu xanh tới. Nhận định đây có thể là đầu mối thông tin, lực lượng hình sự đã tập trung vào những người làm nghề sửa khóa dạo trên địa bàn TP Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý là chiếc xe của người sửa khóa dạo này mang BKS đầu số 36 của tỉnh Thanh Hóa. Hàng nghìn thợ sửa khóa dạo đã được đưa vào tầm ngắm. Nhớ lại những ngày ấy, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm kể, lực lượng mỏng, người cần rà soát thì nhiều nên các anh bận bịu cả ngày lẫn đêm đến nỗi vợ con cũng chỉ gặp chốc lát.

Trời không phụ người có tâm, trong quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện một manh mối quan trọng là có một nhóm thợ sửa khóa chuyên đi xe Honda Cup 82. Qua xác minh sàng lọc 7 người thợ sửa khóa trong nhóm này, ngày 24-5, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm đã xác định người điều khiển chiếc xe Honda Cup 82 là anh Lê Văn H. Triệu tập anh H về trụ sở cơ quan công an, anh H nhớ lại vào ngày 25-3, anh có đến căn biệt thự nói trên để mở khóa cửa theo yêu cầu của một nam thanh niên.

Theo tường trình của anh H, lúc đó vào khoảng 8h, anh nhận điện thoại của của trung tâm điều hành yêu cầu đến khu đô thị Trung Văn để sửa khóa. Khi anh H đến căn biệt thự này thì thấy cửa cổng đang mở, nam thanh niên khoảng 26-27 tuổi mặc một bộ quần áo của những người đang công tác trong lực lượng vũ trang nói với anh H: “Em vừa đánh mất chìa khóa nhà, nhờ anh đánh một chiếc chìa khóa để mở cửa vào nhà lấy đồ và trả tiền công 200.000 đồng”.

Không một chút nghi ngờ, anh H đã đánh chìa khóa đưa cho nam thanh niên để mở cửa nhà, đợi bên ngoài chờ lấy tiền. Tuy nhiên, do có khách gọi nên anh H đã đi luôn mà không kịp nhận tiền công từ nam thanh niên nói trên. Về đặc điểm nam thanh niên, anh H chỉ nhớ anh ta đi xe máy Jupiter mang BKS của tỉnh Bắc Giang.

Phá án sau 48 tiếng có đầu mối thông tin

Nếu như lực lượng hình sự CAQ Nam Từ Liêm mất tới 2 tháng ròng để truy tìm tung tích người thợ khóa thì chỉ chưa đầy 48 tiếng sau khi xác định được manh mối này, lực lượng hình sự CAQ Nam Từ Liêm đã bắt được đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Tuân (SN 1989), trú xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tại nhà trọ ở phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuân khai nhận: Buổi sáng 25-3, khi đi lang thang tìm kiếm nhà nào sơ hở để trộm cắp, Tuân vô tình thò tay vào cánh cửa cổng của căn biệt thự và phát hiện cửa không hề khóa mà chỉ gài then. Vào được bên trong sân, Tuân mở cửa nhà biết bị khóa nên đã gọi điện cho một trung tâm chuyên sửa khóa trên mạng Internet và ít phút sau anh H xuất hiện mở khóa cửa cho Tuân.

Vào được trong nhà, Tuân lên tầng 2 lục lọi và phát hiện trong một phòng ngủ có két sắt, Tuân đã kéo thử và phát hiện két sắt hỏng, dễ dàng mở ra và bên trong có vàng, giấy tờ, ngoại tệ. Tuân đã lấy toàn bộ tài sản cho vào chiếc túi mang sẵn trong người đem về nhà trọ tại phố Nguyễn Lương Bằng, sau đó cất giấu tiền vàng còn giấy tờ đã mang lên cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng.

Trên đường đi xe máy về quê ở xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Tuân mua một chiếc két sắt cất giấu số tài sản trộm cắp được rồi giấu két vào gầm cầu thang gác xép trong nhà. Tuân đã đem bán gần hết số tiền ngoại tệ và một số vàng để tiêu xài cá nhân.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Tuân ở Bắc Giang, cơ quan CSĐT thu giữ gần như đầy đủ số vàng vì Tuân không để lộ ra mình có một số lượng tài sản lớn nhằm tránh bị nghi ngờ. Ngoài trả tiền nhà trọ, Tuân mới chỉ đi du lịch một chuyến vào TP.HCM cùng bạn gái và tiêu số tiền khoảng 60 triệu đồng. Gia đình Tuân cũng không hề biết Tuân vừa “trúng quả” lớn.

Nguyễn Văn Tuân từng là học viên hệ dân sự của một trường đại học trong lực lượng vũ trang nên đối tượng có nhiều cách tạo vỏ bọc để tạo sự tin tưởng với người khác. Có bằng cấp trong tay nhưng với bản tính hám tiền nhưng lười lao động, Nguyễn Văn Tuân không hề có ý định đi xin việc làm mà chỉ đi “đánh quả”.

Năm 2011, Tuân đã bị TAND huyện Từ Liêm xử 12 tháng tù cho hưởng án treo vì tội trộm cắp tài sản. Sau đó, tháng 8-2014, Tuân bị CAP Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân xử phạt hành chính cũng vì hành vi trộm cắp tài sản do tài sản bị lấy có giá trị thấp.

Ngày 22-6-2017, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Văn Tuân với tội danh trộm cắp tài sản. Với số lượng tài sản trộm cắp được tại một biệt thự thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, kết thúc phiên xử, Tuân đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù giam.

Theo Văn Trường

An ninh thủ đô