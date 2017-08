Quen qua mạng, cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc

Đắk Lắk:

Ngày 18/8, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vàng Seo Gia (23 tuổi, ngụ huyện Mường Chà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Mua bán người.

Cô gái may mắn được trở về sau khi bị bán (ảnh CTV)

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3/2016, đối tượng Gia xuất cảnh sang Trung Quốc rồi quen biết với thanh niên tên Quang và Hồng (hiện đang xác minh nhân thân) là dân tộc Mông ở tỉnh Điện Biên.

Quá trình sống tại Trung Quốc, cả ba đối tượng bàn bạc nhau về Việt Nam để dụ dỗ, lừa gạt các cô gái người dân tộc Mông để bán sang Trung Quốc kiếm tiền tiêu xài.

Tháng 12/2016, Hồng nói với Gia là thông qua facebook tán tỉnh được một người con gái tên V.T.A (ngụ huyện Krông Bông, Đắk Lắk) và cho biết, A. đã đồng ý làm vợ của Hồng.

Thời điểm này, Gia về Việt Nam thăm gia đình thì Hồng gọi điện cho thanh niên này đến huyện Krông Bông đón A. sang Trung Quốc cho mình bán. Lúc này, Gia đồng ý nhận và nhận 6 triệu đồng của Hồng lấy phí đi đường.

Gia đón xe vào Đắk Lắk dẫn A. đi Lào Cai, vượt biên trái phép sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Khi tới nơi, Hồng nói dối A. sẽ có người dẫn đi đăng ký giấy tờ để kết hôn nhưng thực ra là bán A. cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với số tiền khoảng 18.000 nhân dân tệ (khoảng 54 triệu đồng Việt Nam).

May mắn trên đường đi, Công an Trung Quốc phát hiện, giải cứu và bàn giao A. cho Công an tỉnh Lào Cai xử lý rồi về đoàn tụ với gia đình.

Một thời gian sau, nhận được thông tin trên báo chí về việc Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được nhóm nghi can mua bán người qua Trung Quốc, có kèm theo hình ảnh nên A. nhanh chóng nhận ra đối tượng Gia và nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an.

Đến ngày 13/8, đối tượng Gia nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm