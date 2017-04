“Ông trùm” một mình sang Trung Quốc lấy ma túy về bỏ sỉ cho đại lý

TPHCM:

Ngày 24/4, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn, hiện công an đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Diệp Tuấn Anh (41 tuổi, ngụ quận 8, có 1 tiền án về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy) và Trần Văn Nam (26 tuổi, quê Quảng Ninh, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Theo thông tin từ cơ quan công an, cầm đầu đường dây ma túy này là Trần Văn Nam.

2 nghi can Diệp Tuấn Anh và Trần Văn Nam

Điều tra của công an xác định, Nam là người trực tiếp đi Trung Quốc thông qua cửa khẩu Móng Cái để lấy ma tuý, sau đó vận chuyển bằng đường xe khách vào TPHCM để bán lại cho các đại lý cấp dưới và Anh là 1 trong những đầu mối lớn.

Sau quá trình đeo bám, thu thập chứng cứ, lúc 10h trưa 21/4, các trinh sát phát hiện Anh thuê xe ô tô đến nhà của Nam tại chung cư Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) để mua hàng. Khoảng 1 tiếng sau, Anh di chuyển ra khỏi chung cư, khi đến giao lộ đường số 1- An Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) thì bị các trinh sát của Đội 6 chặn lại tiến hành kiểm tra.

Ma tuý công an thu giữ tại nhà của Nam

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi xách mà Anh mang theo có 0,5kg ma túy đá, Anh khai mua số ma túy trên của Nam với giá 185 triệu đồng.

Khám xét nhà của Anh, công an phát hiện 2 khẩu súng ngắn màu đen (chưa rõ loại), cùng 1 lượng nhỏ ma túy.

Từ lời khai của Anh, lực lượng công an tiến hành bắt giữ Trần Văn Nam và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, thu giữ hơn 3,7kg ma túy đá và 292 viên thuốc lắc, gần 1 tỷ đồng tiền mặt.

2 khẩu súng công an thu giữ

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo