Ông chủ người Trung Quốc lập sòng bạc núp bóng trò chơi bắn thú

TPHCM:

Ngày 13/8, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 7 nghi can gồm: Sín Sủi Sáng (42 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Nghĩa (31 tuổi, ngụ Hải Phòng), Tất Chí Vinh (32 tuổi, ngụ quận 5), Phạm Ngọc Trang (26 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Lê Bích Nương (25 tuổi, ngụ Gia Lai), Nguyễn Ngọc Mẵn (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Chu Hải My (19 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Hiện Công an đang truy xét 2 người đàn ông Trung Quốc có vai trò tổ chức, đứng ra góp vốn để thành lập công ty hoạt động cờ bạc nói trên là Sinh và Sẻn (chưa rõ lai lịch).

Các đối tượng bị tạm giữ

Trước đó chiều 10/8, hàng chục trinh sát hình sự của Công an quận Gò Vấp và công an phường 7 bất ngờ ập vào kiểm tra công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí “Vương Miện 666” (số 14 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện và bắt quả tang 15 người đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, bắn thú.

Tang vật công an thu giữ

Mở rộng điều tra, Công an đã ra quyết định tạm giữ 7 người có vai trò tổ chức nói trên.

Qua điều tra, công an xác định, Sín Sủi Sáng lập công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí “Vương Miện 666” thuê nhà tại địa chỉ trên, rồi hợp tác với 2 người Trung Quốc là Sinh, Sẻn để kinh doanh cờ bạc dưới dạng game bắn cá, bắn thú.

Theo khai nhận của Sáng, Sáng và 2 người đàn ông Trung Quốc vốn góp ban đầu là 300 triệu đồng/người.

Sáng thuê 6 người gồm: Trần Nghĩa, Tất Chí Vinh, Phạm Ngọc Trang, Phạm Lê Bích Nương, Nguyễn Ngọc Mẵn và Chu Hải My với mức lương 3 – 6 triệu đồng/tháng để làm nhiều công việc khác nhau như: phiên dịch, quản lý, thu ngân, phục vụ ăn uống cho con bạc…

Theo cơ quan công an, tụ điểm game bắn cá này đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2017, sau 10 ngày thì bị triệt phá.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần