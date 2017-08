Nữ "siêu lừa" hàng tỷ đồng từ chạy việc

Quảng Ngãi

Đối tượng Lê Thị Mỹ Thùy tại cơ quan Công an.

Biết nhiều người tại Quảng Ngãi có nhu cầu xin việc vào các cơ quan Nhà nước nên đối tượng Lê Thị Mỹ Thùy lân la làm quen, giới thiệu mình có quen biết nhiều người và có khả năng chạy việc làm, đã chạy việc thành công cho nhiều người để tìm cách lừa đảo.

Sau khi nhận tiền của những người có nhu cầu chạy việc làm, đối tượng Thùy làm giả các quyết định tuyển dụng giao cho người bị hại. Sau đó, đối tượng Thùy viện dẫn nhiều lý do kéo dài thời gian nhận việc để trấn an người bị hại nhằm mục đích lừa đảo. Với thủ đoạn trên, Thùy đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của bốn trường hợp với tổng số tiền 855 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng Thùy cùng đồng bọn còn tổ chức làm giả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi đường dây lừa đảo của đối tượng Lê Thị Mỹ Thùy bị phát hiện đã có 4 người đến cơ quan CSĐT tố cáo Thùy và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị ai là nạn nhân bị Lê Thị Mỹ Thùy lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa trình báo với cơ quan chức năng thì đến Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ số 174 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi) để phối hợp điều tra, giải quyết.

Hà Xuyên