Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng lĩnh án

Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy Dự án Đồi 79 Mùa xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư vào năm 2003.

Thời điểm ấy, với tư cách là người đứng đầu Công ty TNHH sản xuất thượng mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Công ty Toàn Thắng), Phan Thúy Mai xúc tiến việc xin phê duyệt dự án với tổng diện tích gần 93ha.

Thế nhưng sau đó, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP HCM sẽ gây những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước nên đề nghị Mai thành lập một pháp nhân khác đặt tại địa phương để triển khai dự án.

Từ lý do trên, tháng 4-2004, Công ty An Phát được ra đời với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Mai đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ (30 tỷ đồng). Kế đến, Công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho làm chủ đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa Xuân và Công ty Toàn Thắng không còn liên quan.

Cáo trạng truy tố cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát thể hiện khi thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, doanh nghiệp này được tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), tương ứng diện tích đất được giao.

Và trong số hàng trăm “sổ đỏ” nêu trên, Công ty An Phát có 2 nền đất biệt thự BT10-08 (hơn 5.000m2) và BT10-10 (hơn 1.500m2), đều thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Tuy nhiên ngay khi nhận “sổ đỏ”, Mai lập tức làm lập khống biên bản họp HĐQT cùng giấy tờ liên quan để bán 2 nền đất nêu trên cho chính mình với giá hơn 9,8 tỷ đồng.

Hành vi này của cựu Giám đốc Công ty An Phát được xác định là trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp. Và không chỉ tự ý áp giá chuyển nhượng đất rất “bèo”, Mai còn không trả tiền cho doanh nghiệp. Chỉ đến khi bị các cổ đông tố cáo vào năm 2010 thì Mai mới chịu nộp tiền vào doanh nghiệp.

Theo định giá tài sản, 2 nền đất biệt thự mà Mai chiếm đoạt của Công ty An Phát là 30,5 tỷ đồng. Chiếm đoạt được tài sản, cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát lần lượt mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân.

Tại phiên tòa, cựu Giám đốc Công ty An Phát thừa nhận hành vi chuyển nhượng 2 nền đất từ pháp thành tài sản cá nhân là sai trai, song cho rằng không gây thiệt hại gì cho doanh nghiệp. Tương tự, đối những sai phạm về thủ tục trong quá trình chuyển nhượng đất bất hợp pháp, bị cáo khẳng định không hề “bôi trơn” cho những cá nhân thuộc cơ quan chức năng.

Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Bị cáo Mai đã lợi dụng tư cách người đứng đầu doanh nghiệp để chiếm đoạt 2 nền đất biệt thự, tương đương 30,5 tỉ đồng của Công ty An Phát với thủ đoạn tinh vi.

TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Thúy Mai 16 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, HĐXX cũng buộc ngân hàng nhận thế chấp tài sản của Mai phải hoàn trả lại cho Công ty An Phát.

Tiến Nguyên