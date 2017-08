Nhiều facebook tung tin thất thiệt về việc trẻ em bị bắt cóc

Gia Lai:

Trước đó, từ ngày 17/7/2017 đến ngày 20/7/2017, trên mạng xã hội Facebook đã có nhiều người đăng với nội dung cho rằng trẻ em tại xã Chư Rcăm, Uar, Rsươm bị mất tích nghi ngờ do bị bắt cóc. Cụ thể, tài khoản facebook N.V.O viết rằng: “Tại buôn Ngô, xã Uar có 2 đứa bé đi chăn dê bị mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy. Mọi người có con nhỏ phải đề phòng cảnh giác với bọn bắt cóc nhé. Chúng lợi dụng những vùng nông thôn, người địa phương không biết tin tức mà tiếp cận… vì vậy đừng để trẻ nhỏ ở nhà hoặc ra đường một mình”.

Một tài khoản đăng thông tin về bắt cóc trẻ em

Còn tài khoản facebook T.T thì đăng: “Tin báo khẩn cấp đến anh chị em cùng toàn thể mọi người ở huyện Krông Pa nói chung và dân Chư Rcăm, Isươm, các Điểm, Quỳnh nói riêng. Bắt cóc đã về đến tận đây rồi? Nghe thông tin là bắt cóc đã vào trong Điểm 8, chúng gồm 1 đàn ông và 1 đàn bà giả vờ đi rao mua tóc rối tóc xù gì đó… và bắt cóc đứa nhỏ nhưng bị dân bắt kịp”.

Cũng chia sẻ như trên, tài khoản facebook cá nhân có tên T.T.T.T đăng: “Nhà ai có con nhỏ hãy cảnh giác với mấy người mua tóc rối nhé. Hôm nay qua Quỳnh 1, Ia Rsươm có 2 người đi mua tóc rối mà cứ đi qua đi lại. Lúc bé nhà mình chạy ra xem thì 2 người đấy lại rồ xe đi tiếp. Mình rất nghi đây là bọn bắt cóc nên đăng thông tin này để mọi người đề phòng”.

Sáng ngày 26/7/2017, tài khoản facebook có tên Đ.Đ.Q.Q cũng đăng một trạng thái để chế độ công khai trên trang cá nhân rằng tại TP. Pleiku đã xuất hiện các đối tượng bắt cóc trẻ em…

Khi Công an huyện Krông Pa, Công an TP. Pleiku vào cuộc, các chủ tài khoản facebook trên đều thừa nhận chỉ nghe thông tin từ người khác kể rồi viết lên facebook để cảnh báo cho mọi người, đã tự tháo bỏ, đồng thời cam kết không tái phạm. Cơ quan công an đề nghị người dân khi nhận được thông tin cần báo cho nhà chức trách để điều tra, xác minh chứ không nên đăng tải trên các trang mạng xã hội khi chưa kiểm chứng, dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Bởi, người nào đăng những thông tin sai lệch sự thật lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng, nhiễu loạn thông tin, mất an ninh trật tự sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Phạm Hoàng