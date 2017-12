Nguyên cán bộ văn phòng Tỉnh ủy bị khởi tố

Thái Bình:

>> Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy “mất tích” sau khi bị tố nhận tiền chạy việc?

>> Buộc thôi việc với Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy “mất tích”

Ông Đỗ Gia Quyền (SN 1976), nguyên là Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình bị bắt theo Quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào ngày 16/10, ông Đỗ Gia Quyền đã không đến cơ quan làm việc, trong khi điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy mà không có lý do.... Đến ngày 25/10, Văn phòng tỉnh ủy Thái bình đã ký thông báo về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đỗ Gia Quyền vì nghỉ việc 7 ngày không lý do.

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với ông Đỗ Gia Quyền, Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình

Việc ông Quyền mất tích khiến người dân bàn tán xôn xao vì vào khoảng tháng 10/2017, ông B.N.T. đã làm đơn tố cáo người tên Quyền công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình đã nhận 270 triệu đồng của ông để “chạy” cho con gái ông được vào làm việc tại Ban quản lý dự án tỉnh Thái Bình. Tiền đã đưa nhưng con gái ông vẫn chưa có việc nên ông T. đã yêu cầu ông Quyền trả lại tiền.

Tuy nhiên, quá thời hạn trong giấy viết tay, ông T. vẫn chưa nhận lại được tiền từ ông Quyền. Ông T. đã cố liên lạc với ông Quyền qua số điện thoại nhưng bất thành.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thái Bình xác minh, làm rõ đơn tố cáo sự việc trên. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Gia Quyền phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do ông Đỗ Gia Quyền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan Công an đã ra Quyết định truy nã. Đến ngày 30/11, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và tổ chức bắt giữ Đỗ Gia Quyền khi đang trốn tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, ông Quyền chính thức nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 15/10/2010, trước đó công tác tại Ban tổ chức Huyện ủy Đông Hưng. Ông Quyền đang học cao cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh và là cán bộ nằm trong quy hoạch Trưởng phòng Xây dựng Đảng, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đức Văn