Nguyên cán bộ Ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh chiếm đoạt 6,1 tỷ đồng

Bắc Ninh

Theo tài liệu điều tra, công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678 trúng thầu dự án đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở Bãi Lán, thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, mà trước đó đã được công ty Tràng An ký hợp đồng ủy quyền với UBND huyện Tiên Du đứng ra tổ chức bán đấu giá với giá trúng thầu là 60 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, công ty 678 tin tưởng lựa chọn Nguyễn Đằng An (sinh năm 1974, trú tại thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) nguyên là cán bộ Ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, là người đại diện công ty đứng ra nộp số tiền đặt trước đấu thầu là 6,1 tỷ đồng cho công ty Tràng An.

Tuy nhiên lợi dụng sự tin tưởng này, An đã tự ý đến nhà ông Đặng Anh Tuấn – Giám đốc công ty Tràng An đề nghị lấy lại số tiền đã đặt trước để trực tiếp mang tiền đi nộp vào kho bạc nhà nước huyện Tiên Du. Khi đến gặp Ông Tuấn, An nói đang tham gia vào dự án với tư cách là cán bộ Ban quản lý dự án sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Ông Tuấn tin tưởng An là đại diện công ty đến rút lại tiền và đã viết phiếu chi số 00003 ngày 20/5/2015 với lý do chi “trả tiền đặt trước (khách hàng tự nộp tiền trúng đấu giá cho UBND huyện Tiên Du)”.

Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Đằng An không nộp lại kho bạc như thỏa thuận, mà dùng chi tiêu cá nhân hết. Hiện nay cũng không có khả năng trả lại số tiền trên cho công ty 678 để công ty làm nghĩa vụ nộp tiền với dự án đã trúng thầu trước đó.

Tiếp nhận tin tố giác, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phân công kiểm sát viên thụ lý, tiến hành lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Đằng An, làm rõ mối quan hệ của An với công ty 678, công ty Tràng An và ông Nguyễn Anh Tuấn. Qua quá trình xác minh, ngày 31/7/2017, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đằng An về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" .

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bá Đoàn