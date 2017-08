Ngụy trang ma túy đá trong 8 hộp sữa

Nghệ An:

Một trong 5 đối tượng bị bắt.

Ngày 1/8, cơ quan chức năng liên quan tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 12kg ma túy đá, 1 bánh heroin và 2.000 ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng người Nghệ An thường sang mua ma túy ở Lào rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này do Nguyễn Quang Bích (SN 1986, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) cầm đầu.

8 hộp sữa đã được các đối tượng bỏ ma túy ngụy trang.

Quyết tâm chặt đứt đường dây ma túy này, cuối tháng 6/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập Chuyên án 606S để đấu tranh làm rõ. Qua nắm bắt tình hình, thì được biết từ ngày từ 25-27/7, Bích cùng Mai Đình Phước (SN 1984, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) mua hàng từ Lào và đang chuẩn bị mang về Việt Nam tiêu thụ.

Trước diễn biến đó, lực lượng cảnh sát đã triển khai lực lượng để bóc gỡ đường dây ma túy lớn này. Khoảng 4h sáng 27/7, Bình và Phước đi trên xe khách từ Hà Nội về TP. Vinh (Nghệ An) để tiếp tục đưa "hàng" vào Sài Gòn. Tuy nhiên, khi hai đối tượng Bích và Phước đang cầm hàng trên xe khách đến địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng CSGT trạm Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An) ra tín hiệu cho chiếc xe khách dừng lại để kiểm tra.

Bên trong các bao ni lông bọn chúng dùng giấu ma túy.

Khi xe khách vừa dừng xuống, các trinh sát liền "ập vào" kiểm tra và khống chế 2 đối tượng Bích và Phước. Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện 8 hộp sữa được dập nắp như hộp sữa mới.

Đấu tranh làm rõ, 2 đối tượng khai nhận bên trong có chứa ma tuý. Kiểm tra 8 hộp sữa được dập nắp rất chuyên nghiệp, lực lượng chức năng phát hiện mỗi hộp sữa bên trong chứa 1 gói ma túy đá với trọng lượng 1kg/1 hộp.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 8kg ma túy đá. Từ lời ban đầu của Bích và Phước, ngày 29/7, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Hồ Quang Thành (SN 1976, trú TP Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bắt Thành, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 2kg ma túy đá từ hai đối tượng này. Như vậy, tổng cộng công an thu được 10kg ma túy đá từ chuyên án 606S.

Số ma túy được đổ ra kiểm tra. Tổng cả hai chuyên án, công an thu giữ 12kg ma túy đá.

Tiếp đó đến ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phá thành công chuyên án 456C, chặt đứt đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Võ Văn Hà (SN 1987, trú xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Danh Trực (SN 1986, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành).

Kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 1 bánh heroin và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Nguyễn Duy