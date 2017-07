Người có duyên phá án “mờ”

1. Cách đây ít năm, bỗng dưng 12 nữ sinh trung học ở khu vực thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh) và khu vực huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) trên đường đến trường đã bị một nhóm thanh niên bịt mặt, đi xe gắn máy đeo bám rồi bất ngờ dùng vật nhọn rạch mông, đùi gây thương tích. Bọn chúng ra tay nhanh gọn rồi phóng ga vù đi mất dạng. Không nạn nhân nào kịp nhận diện được kẻ gây án.

Tuy không tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng hầu hết các nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi cùng thời điểm đó xuất hiện tin đồn nhóm thanh niên dùng dao có máu nhiễm HIV rạch đùi các nữ sinh để lây truyền bệnh. Tin đồn nhanh chóng lan tỏa khắp tỉnh Tây Ninh khiến quần chúng nhân dân hoang mang.

Để "giải mã" những bí ẩn về nhóm đối tượng gây án, Công an tỉnh Tây Ninh phải nhanh chóng thành lập Ban chuyên án điều tra. Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban chuyên án; Đại tá Trần Văn Luận, khi ông là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh làm Phó ban thường trực chuyên án.

Qua thu thập tài liệu, trinh sát gặp khó khăn vì tất cả các nạn nhân chỉ nhớ chung chung có 2 hung thủ bịt mặt chở nhau trên một chiếc xe tay ga. Chúng chọn những nữ sinh chạy xe đạp để gây án. Nạn nhân chỉ kịp cảm nhận có vật sắc nhọn chạm vào vùng mông hoặc đùi sau cái vuốt tay của hung thủ. Không nạn nhân nào đoán được hung khí của chúng là gì. Khi chúng phóng xe mất dạng, nạn nhân mới phát hiện mình bị chảy máu...

Đại tá Trần Văn Luận và đồng đội căng mình lắng nghe từng động tĩnh của hung thủ. Tuy nhiên, kể từ khi chuyên án được xác lập, những kẻ gây án trở nên im hơi lặng tiếng. Với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm án, Đại tá Trần Văn Luận cho rằng, với những loại án mờ, giải pháp phá án tốt nhất là dựa vào quần chúng nhân dân. Anh mở cuộc vận động trong toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Từ cuộc vận động này, mỗi ngày, Ban chuyên án nhận được hàng trăm cuộc gọi tố giác của người dân. Từ đó, anh phát hiện luồng thông tin độc hại cho rằng, "những thanh niên hận đời dùng dao nhiễm HIV để trả thù các cô gái đẹp" xuất phát từ một nhóm người bán vé số dạo. Nhóm người bán vé số này chỉ lấy vé số duy nhất ở một đại lý thuộc phường Hiệp Ninh (TP Tây Ninh) và luồng thông tin độc hại đó xuất phát từ một thanh niên, con trai của chủ đại lý vé số.

Tìm hiểu sâu về người thanh niên này, các trinh sát xác định đối tượng thường giao du với nhiều thanh niên xấu. Riêng anh ta vừa mới bị cô người yêu là một nữ sinh ở trường trung học chia tay. Linh cảm nghề nghiệp cho biết, nhóm đối tượng này cần được "quan tâm" kỹ.

Rồi một buổi sớm, khi 2 "đệ tử" của gã thanh niên này vừa ra tay rạch mông một nữ sinh ở khu vực thị trấn Hòa Thành thì bị các trinh sát hình sự ngăn chặn kịp thời. Và cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến vụ án này, những người dân địa phương vẫn không ngớt lời ca ngợi tài phá án của Công an tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Trần Văn Luận trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phá án.

2. Nói về cái "duyên" đánh án, Đại tá Luận cho rằng: "Một mình thì không làm được gì đâu. Nhờ quần chúng nhân dân ủng hộ và nhờ anh em làm việc có trách nhiệm nên công việc trôi chảy".

Với anh, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân luôn là chìa khóa mở tất cả các cánh cửa bí mật của vụ án. Bài học này anh học được từ thuở còn là một thiếu niên "xóm ruộng". Thuở đó, ở xóm thường xuyên bị mất trộm gà, vịt, chó. Cả xóm đã thức canh trộm hết ngày này sang ngày khác nhưng vẫn cứ mất. Ai cũng mong bắt được tên trộm nhưng mạnh nhà nào nấy canh chứ không liên kết lại.

Anh đi hỏi thăm từng nhà bị mất trộm. Sau một lượt hỏi thăm, anh đã hình dung được một nghi phạm. Từ một phần chân dung đó, anh bí mật đề nghị cả xóm đeo bám, quan sát một kẻ tình nghi. Quả nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, gã trộm bị bắt quả tang khi đang đột nhập "hành nghề" ở một ngôi nhà.

Bài học sức mạnh quần chúng đó đã trở thành "bảo bối" nghề nghiệp trong suốt mấy chục năm qua. Vụ tiệm vàng Kim Phụng (ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) bị nhóm cướp có súng gây án xảy ra 2016, được khám phá nhanh là một ví dụ điển hình nhất về việc dựa vào nguồn thông tin quần chúng mà anh áp dụng.

Theo trình báo của nạn nhân thì lúc 13 giờ 45 phút, nữ chủ nhân tiệm vàng đang bồng con nhỏ trông coi tiệm, bất ngờ có 4 thanh niên đi trên 2 chiếc xe Exciter xông vào tiệm vàng. Tất cả bọn chúng đều mặc áo khoác, bịt mặt, đeo găng tay, cầm hung khí. Đặc biệt có 1 tên cầm súng ngắn, bình xịt hơi cay xông thẳng vào bên trong xịt hơi cay rồi khống chế, đe dọa đoạt mạng nạn nhân.

Cùng lúc đó, 3 tên còn lại đập vỡ tủ kính lấy khoảng 10 lượng vàng nữ trang. Bọn chúng ra tay gọn trong khoảng 2 phút rồi rút nhanh. Nữ chủ nhân cố nén cơn sặc hơi cay để kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người nhà từ phía sau chạy lên thì bọn cướp đã tháo chạy mất.

Đại tá Luận trực tiếp chỉ đạo phá án suốt đêm và chỉ sau 16 giờ đã làm rõ danh sách 4 tên cướp. Lần lượt 3 tên cướp tra tay vào còng; 2 ngày sau, tên cầm đầu được gia đình động viên đầu thú.

Chỉ đạo cụ thể một chuyên án.

3. Năm 2010, Đại tá Trần Văn Luận về nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh. Ở vị trí công tác mới, anh đã đối diện ngay 2 vụ trộm khá bí ẩn.

Cả hai vụ có chung một đặc điểm: nạn nhân bị trộm thường là những gia đình vừa tổ chức tiệc cưới xong, thường ngủ mê mệt sau một ngày tiếp đón khách. Thời điểm gây án là lúc rạng sáng. Trộm đột nhập vào nhà dùng vật bén rạch mùng để thó tiền chúc phúc, vàng hồi môn và những vật dụng có giá trị...

Đại tá Luận nhận thấy hành tung của kẻ trộm này rất giống những vụ trộm từng xảy ra trước đó 5 năm. Thời đó, do còn thiếu nhiều thông tin nên vụ án bị ngưng điều tra. Anh quyết định phục hồi chuyên án cũ để phá thế bế tắc của vụ án mới.

Ngay sau khi phục hồi chuyên án cũ, anh chỉ đạo các điều tra viên tìm gặp từng người dân cư ngụ ở nơi từng xảy ra các vụ trộm. Sau gần 3 tháng "thăm hỏi" người dân, anh và các cộng sự vẽ được sơ đồ hành tung của 2 đối tượng. Nhờ sơ đồ này, các trinh sát đã mật phục bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện một vụ trộm ở huyện Trảng Bàng.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thú nhận đã thực hiện trên 20 vụ trộm "hậu đám cưới".

Nhắc đến Tây Ninh, nhiều người còn nhớ đến những chuyên án đánh sập băng thầu đề có tổ chức ở Hòa Thành; chuyên án phá băng buôn người sang Trung Quốc; chuyên án phá băng trộm liên tỉnh; chuyên án sản xuất, buôn bán vũ khí quân dụng trái phép....

Nhờ sự chỉ huy khéo léo, dày dạn kinh nghiệm và nghiệp vụ sắc bén của anh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp lập công, nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Cá nhân anh nhận được rất nhiều bằng khen đột xuất của Bộ Công an, Tổng cục CSND và Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Do nhu cầu công tác, mới đây, anh được điều chuyển về làm Trưởng Công an TP Tây Ninh. Ở cương vị nào, anh cũng tiếp tục tạo được niềm tin yêu của nhân dân.

Theo Nông Huyền Sơn

Cảnh sát toàn cầu