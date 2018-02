Nam thanh niên lái xe tông chết người rồi bỏ trốn

Ninh Bình:

Ngày 8/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Ninh Bình vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Chung (SN 1992, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Nguyễn Chung bên chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h30 ngày 31/1, Chung điều khiển xe ô tô BKS VT-1406 từ Hà Tĩnh đi Hà Nội. Khi đến phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) đã tông vào anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1990, quê tỉnh Nam Định) đi bộ qua đường.

Hậu quả anh Thịnh tử vong tại chỗ. Nguyễn Chung sau đó đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra xác minh, khoảng 7h ngày 7/2, Công an thành phố Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Chung khi đang ở thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Hiện Công an thành phố Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Thái Bá