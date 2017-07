Màn rượt đuổi tốc độ cao giữa đặc nhiệm và 2 tên cướp

TPHCM:

Chiều 25/7, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM) cho biết vừa bàn giao 2 nghi can Lê Trung Thành (30 tuổi) và Phạm Phú Bạch (24 tuổi, cùng ngụ quận 1) cho Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó vào khoảng 10h45’ trưa cùng ngày, tổ trinh sát của Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam tiến hành tuần tra phòng chống cướp giật, trộm cắp trên địa bàn huyện Bình Chánh thì phát hiện Bạch và Thành chở nhau trên xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

2 nghi phạm tại cơ quan công an

Khi đến giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Ngũ Lão (thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), cả 2 nghi phạm nhìn thấy ông Dariusz Szczepura (50 tuổi, quốc tịch Ba Lan, lưu trú quận 1) đang sử dụng điện thoại hiệu Samsung Galaxy S6 trên lề đường.

Lúc này , đối tượng Bạch áp sát xe để tên Thành giật điện thoại của ông Dariusz Szczepura và tẩu thoát.

Toàn bộ hành vi của 2 tên cướp đã lọt vào mắt của các trinh sát nên lực lượng hình sự tiến hành truy đuổi.

Màn rượt đuổi tốc độ cao diễn ra trên nhiều tuyến đường, 2 đối tượng tỏ ra manh động khi phóng xe phóng bạt mạng, liên tục ép xe để “cắt đuôi” các trinh sát.

Sau gần 2km đua nóng cùng trinh sát, đến trước số 7 Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành, quận 1), tổ tuần tra đã đuổi kịp và khống chế được 2 đối tượng cùng tang vật liên quan.

Tang vật công an thu hồi

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo cơ quan công an, Bạch và Thành là 2 đối tượng nghiện ma tuý nặng và có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản.

Công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo