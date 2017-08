Lời thú tội của nhân viên quán ăn hãm hiếp, cướp tài sản “thiếu nữ”

Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Mới (23 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, vào ngày 24-6, Công an huyện Trảng Bàng nhận được đơn cầu cứu của gia đình chị T.B.D (18 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau; tạm trú ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) về việc, bị người đàn ông tên Hóa hiếp dâm và cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Sau nhiều ngày ổn định tinh thần, chị D đau lòng kể lại: “Có người đàn ông tên Hóa là bạn của Huỳnh Thị Ch. (21 tuổi, ngụ huyện U Minh, Cà Mau) đến phòng trọ của Ch. chơi. Tại đây, Hóa làm quen với bà Nguyễn Thị Ph. (dì của Ch.) và mẹ T.B.D. Sau đó, Hóa được bà Ph. giới thiệu cho thuê phòng trọ ở lại sinh sống.

Vào khoảng 11h40’ ngày 24-6, bà Ph. cùng D tổ chức uống bia tại phòng trọ cùng với Hóa và 3 người bạn bà Ph. Đến hơn 12h cùng ngày, bà Ph. và mọi người đi làm, chỉ còn lại D và Hóa trong phòng trọ. Khi đó, Hóa bất ngờ khống chế D để hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng cướp điện thoại di động của D rồi tẩu thoát”.

Công an huyện Trảng Bàng đã tổ chức điều tra hiện trường vụ án và xác minh nhân thân nghi can tên Hóa, song mọi thông về thủ phạm gây án vẫn là một ẩn số đối với các điều tra và trinh sát viên. Để có phương án truy bắt, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bàng đã thành lập chuyên án truy xét.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án nhận định, Hóa có một nhân thân khác ngụ ở Hậu Giang. Từ nguồn tin này, tổ công tác trực tiếp đến Hậu Giang để xác minh và biết được Hóa tên thật là Trần Văn Mới. Tuy nhiên, đối tượng đã đến Bình Dương lẩn trốn. Qua một tuần rà soát tại các huyện, thị và thành phố trên địa bàn, tổ công tác phát hiện Mới làm phụ hồ ở một công trình xây dựng thuộc huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương lập kế hoạch vây bắt đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Mới ngoan cố không chịu thừa nhận mình tên Hóa. Chỉ khi điều tra viên đưa ra các lập luận sắc bén về thời gian gây án, đặc điểm nhận dạng mà nạn nhân mô tả. Thậm chí, cơ quan điều tra sẽ cho nạn nhân và người làm chứng tiến hành nhận dạng thủ phạm thì đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.

Trần Văn Mới bước đầu khai nhận: Trước khi gây án, thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm tại khu vực ngã 4 An Sương, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Mới được giới thiệu vào làm thuê tại quán ăn V.A tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Tuy mới làm việc 3 ngày, nhưng thông qua mạng xã hội Zalo, Mới quen biết với Ch và bà Ph. Tạo được tin tưởng, đối tượng hỏi địa chỉ tìm đến nơi sinh sống của các “con mồi” để tìm kiếm tài sản.

Sau cuộc nhậu tại phòng trọ của bà Ph. chỉ còn lại Mới và T.B.D ở lại. Sau đó, T.B.D đi qua phòng trọ kế bên để nằm nghỉ. Không từ bỏ ý định, Mới theo sang phòng nói chuyện rồi giả vờ xin đi nhờ nhà vệ sinh. Thấy T.B.D mất cảnh giác, Mới nhanh chóng khóa trái cửa phòng, khống chế, dọa giết chị D. Tuy D dùng sức lực chống cự nhưng Mới dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo Đức Mừng-Nhật Nhung

Công an nhân dân