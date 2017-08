Liều lĩnh dấu ma túy trên mình bé 3 tháng tuổi

An Giang:

Vào khoảng 14h00' ngày 08/08/2017, Đội Cảnh sát Điều tra về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt quả tang 3 đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 17, ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới.

Vào thời gian trên, trong lúc Phan Thị Mỹ Liên (29 tuổi) , ngụ Cần Thạnh- Cần Đăng- Châu Thành- An Giang đang bán ma túy cho Đặng Quốc Vương (17 tuổi), ngụ Ấp Thị 1- TT Mỹ Luông- Chợ Mới- An Giang và Phan Thành Công (27 tuổi), ngụ Tấn Lợi- Tấn Mỹ- Chợ Mới- An Giang), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng đang trao đổi, mua bán chất ma túy, thu giữ trên người đối tượng Vương và Công mỗi người 1 tép ống hút được bịt kính 2 đầu nghi là ma túy.

Tang vật phạm tội của Liên

Tiếp tục khám xét nơi ở của Liên, lượng chức năng còn phát hiện trên mình đứa bé chưa đầy 3 tháng tuổi (con của Liên) 1 túi vải đựng 10 tép ống hút được bịt kính 2 đầu, 4 bịch nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến việc phân chia, mua bán ma túy.

Liên còn liều lĩnh dấu ma túy trong mình đứa con chưa đầy 3 tháng tuổi của mình

Theo điều tra ban đầu, 2 đối tượng Vương và Công thừa nhận mỗi đối tượng đã thực hiện thành công việc giao dịch, mua ma túy của Liên với giá 300 ngàn đồng 1 tép.

Hiện, vụ việc được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Bảo Phong – Mai Thanh