Kỳ cục án từ những vụ trộm chim

Đi đòi nợ, tiện tay “xin đểu” 2 con chim

Ngày 27/7/2017, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Quốc (SN 1982) và Trần Quang Vinh (SN 1986) cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 22/7, Quốc gọi điện cho anh Trần Hoài Nam (ngụ TP. Buôn Ma Thuột) để đòi nợ nhưng anh Nam không nghe điện thoại. Quốc đưa cho một người tên Tàu 500.000 đồng nói đi mua 2 chai thuốc trừ sâu với mục đích đem đến dọa anh Nam để đòi nợ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h30 cùng ngày, cả nhóm đón xe taxi đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Thuận (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, nơi anh Nam sinh sống) mục đích để đòi nợ anh Nam nhưng anh Nam không ở nhà. Tại đây, Quốc để 2 chai thuốc trừ sâu lên bàn rồi nói với người nhà anh Nam là “nhắn lại với ông Nam trả tiền cho tôi, nếu không trả thì uống thuốc mà chết đi”.

Sau đó, thấy nhà anh Nam có hai chiếc lồng chim cảnh đẹp, Quốc không hỏi ý kiến gia chủ mà tự ý bảo Vinh mang 2 lồng chim về và nói với người nhà anh Nam là “cho xin 2 con chim”, do các đối tượng để lại chai thuốc trừ sâu và có hành vi đe dọa nên những người có mặt không dám ngăn cản. Chính vì vậy, hành vi trên của bọn Quốc có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trộm chim trốn nã, lấy vợ mới sinh con

Đó là trường hợp “chim tặc” Trần Minh Tâm (SN 1996, quê An Giang)- bị Công an TP Châu Đốc (An Giang) truy nã về tội trộm cắp tài sản. Vào lúc 14h chiều 14/3/2017, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ Trần Minh Tâm theo lệnh truy nã.

Theo hồ sơ, đầu tháng 1/2016, Tâm cùng hai đồng phạm đột nhập một trại bồ câu trộm cắp hàng chục con chim giống. Vụ việc bị phát hiện, 2 đồng phạm của Tâm bị bắt giữ, riêng Tâm bỏ trốn đến ở trọ khu vực phường An Phú, TX Thuận An (Bình Dương) và sinh sống bằng nghề làm thuê.

Trong thời gian trốn truy nã, Tâm quen biết một cô gái và sống chung, có với nhau một đứa con. Tuy nhiên, hành tung của Tâm đã bị các trinh sát truy nã Công an Bình Dương phát hiện, bắt giữ. Hiện Phòng PC52 đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an TP Châu Đốc (An Giang) xử lý theo thẩm quyền.

Tiếc chim, bị hại thành bị cáo

Phát hiện một thanh niên trộm chim, Trương Thành Đông (SN 1981, ngụ TX Tân Uyên, Bình Dương) cùng một người đánh và đá vào đầu kẻ trộm đến bất tỉnh. Vụ việc xảy ra ngày 24/11/2014, Công an TX Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Trương Thành Đông để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Vào lúc 4h sáng 20/11/2014, Đông mở cửa hàng chuẩn bị bán thì phát hiện Mai Văn Sang (SN 1993, ngụ Đồng Nai) cầm một lồng chim nên gặng hỏi nguồn gốc tài sản. Sang không trả lời mà bất ngờ bỏ chạy.

Thấy vậy, Đông cùng Trương Văn Ký (chưa rõ nhân thân) đuổi theo Sang. Đến trước quán Năm Lửa 8 (thuộc KP Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, TX Thuận An) thì đuổi kịp. Ký phát hiện chiếc lồng chim Sang cầm chính là chim của mình nên đánh vào mặt nạn nhân. Đông dùng chân đá vào đầu Sang cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Qua giám định thương tích, Sang bị chấn thương sọ não. Đông bị bắt ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

“Chim tặc” mất mạng vì bị truy đuổi

Sự việc xảy ra vào ngày 8/2/2017, Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ tiến hành điều tra làm rõ cái chết của Nguyễn Hữu Chiến (34 tuổi, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất). Trước đó, trưa 6/2, Võ Lê Quốc Anh (27 tuổi, trú xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) và Chiến đèo nhau trên xe máy không biển số đi kiếm tài sản người dân sơ hở để trộm cắp.

Phát hiện cửa hàng điện thoại di động của anh Nguyễn Hoàng Phúc (30 tuổi, trú xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh) có chiếc lồng chứa chim cảnh nên cả hai lấy trộm rồi tăng ga bỏ chạy. Anh Phúc phát hiện hô hoán mọi người. Anh Nguyễn Đức Toàn (25 tuổi, trú xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh) nghe hô “cướp, cướp” nên đuổi theo.

Hai thanh niên trộm chim chạy đến đoạn đường thuộc nông trường cao su An Lộc, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh thì bất ngờ tông trực diện vào 1 cây cao su, té xuống đường. Hậu quả là Chiến bị thương nặng ở vùng mặt, đầu dẫn đến tử vong.

“Dậy sóng” vụ trộm chim của giám đốc sở

Trong số các vụ trộm chim, đình đám nhất phải kể đến vụ trộm 3 con chim chào mào của một vị giám đốc sở tại Quảng Nam. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài và mua ma túy, chiều 14/7/2015, Nguyễn Văn Tùng lái xe máy chở Bùi Quang Minh Tấn (cùng 23 tuổi, xã Tam Đàn, Phú Ninh) vào TP Tam Kỳ trộm cắp. Cặp đôi sau đó nhắm vào tư gia của ông B ở phường Tân Thạnh lấy trộm 3 chiếc lồng chim chào mào.

Vài ngày sau khi nhận được trình báo của ông B, Tấn và Tùng bị Công an TP Tam Kỳ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Con chim thứ ba được nhà chức trách định giá 4 triệu đồng, hai con trước là 2 và 3 triệu đồng. Ba chiếc lồng có giá 1,2 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn làm rõ, cùng thời gian Tùng và Tấn còn gây ra hai vụ trộm điện thoại khác nên gộp chung vào vụ trộm chim để khởi tố. Tổng tài sản hai nghi can bị cáo buộc ăn trộm là hơn 16 triệu đồng. Sau 3 tháng bị tạm giam, Tùng và Tấn được tại ngoại để chờ xét xử. Tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại, Tùng tiếp tục gây ra hai vụ trộm khác.

Trước đó, ông B với tư cách là bị hại đã đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự với thủ phạm trộm chim. Lại có luồng dư luận cho rằng hành vi trộm cắp 3 con chim chào mào chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vì đó là chim của giám đốc sở nên các bị cáo mới bị bắt giam, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, phía Công an khẳng định hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, việc khởi tố, truy tố là đúng pháp luật, không phân biệt ưu tiên điều tra chỉ vì người bị mất trộm là giám đốc sở hay là dân thường.

Phía Công an ghi nhận thiện chí của ông B với hai nghi can nhưng cho hay hành vi trộm cắp tài sản không phải là tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Vì thế, Tùng và Tấn phải bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, quá trình xét xử vụ trộm chim trên gặp vướng mắc, nhiều lần phải trả hồ sơ vì gặp khó trong việc giám định. Ba chiếc lồng chim được định giá 1,2 triệu đồng là có căn cứ. Nhưng giá trị của ba con chim chào mào đến 9 triệu đồng, tòa thấy chưa có căn cứ nên trả hồ sơ để xác định lại.

“Thực tế, có những con chim cảnh được mua bán ngoài thị trường với giá tiền triệu nhưng lại không có giá cụ thể trong danh mục tài sản để định giá nên cơ quan định giá rất khó đưa ra một giá chuẩn xác. Mà đối với án trộm cắp thì giá trị tài sản trộm cắp là một trong những căn cứ để xác định hành vi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?- một chuyên gia pháp lý chia sẻ.

Theo Trần Nguyên

Pháp luật Việt Nam