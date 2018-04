Khởi tố vụ án thuốc ung thư chế bằng bột than tre

Hải Phòng:

Khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm chức năng từ bột than tre (ảnh CTV)

Theo cơ quan công an, khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 15/1/2018, Công an quận Kiến An, TP. Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra, phát hiện hơn 1 tấn nguyên liệu và sản phẩm thành phẩm mang nhãn hiệu Vinaca, trong đó có hàng trăm lọ thuốc mang tên “Vinaca ung thư CO3.2” . Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ, tài liệu và hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở .

Thậm chí trên nhãn mác của các sản phẩm tại đây được giới thiệu với nhiều công dụng rất đặc biệt như: “hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng; điều chỉnh chức năng tiêu hóa, giảm đầu hơi, đầy khí”; “hấp thụ, giải độc tố, thuốc độc, chất độc, chì, làm sạch các chất độc khác từ bên trong cơ thể” và hàng loạt các bệnh tật khác với nhiều từ còn viết sai cả chính tả.

Theo cơ quan công an, cơ sở sản xuất này có 10 công nhân thực hiện việc đóng gói bột than tre, nứa vào viên nang thuốc, dán nhãn mác rồi đóng vào hộp và đưa đi tiêu thụ.

Về nguồn gốc của số bột than tre cung cấp cho cơ sở, cơ quan công an cũng xác định là từ công ty Hồng An Phong (xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng). Công an cũng làm rõ, dù được cấp giấy chứng nhận 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm (không phải thực phẩm chức năng), nhưng công ty này đã không sản xuất các sản phẩm mà đã cho công ty Vinaca mượn giấy tờ để tự sản xuất 6 sản phẩm trên. Trong đó, “Vinaca ung thư CO3.2” được giới thiệu có khả năng hỗ trợ chữa bệnh ung thư và một loạt bệnh hiểm nghèo khác.

An Nhiên