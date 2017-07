Giấu gần 3.000 viên ma túy trong hành lý, bị bắt ở ga Hà Nội

Đối tượng Sơn bị bắt khi vận chuyển lượng ma túy lớn từ TP.HCM ra Hà Nội. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Ngày 21/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Trọng Sơn (SN 1997, quê ở tỉnh Điện Biên; hiện trú tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, ngày 12/7, tổ công tác Đội Cảnh sát ma túy - Công an quận Đống Đa bắt quả tang Vũ Trọng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực sân hóa vận ga B - ga Hà Hội.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Thời điểm bắt quả tang, cảnh sát thu giữ trong túi đựng hành lý của Sơn 2.760 viên nén nghi là ma túy tổng hợp; 1 túi nilong bên trong chứa gần 89g chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá và 1 cân điện tử.

Giám định sơ bộ, cơ quan chức năng xác định, tất cả những viên nén trên và gói tinh bột đều là ma túy.

Quá trình điều tra, Sơn khai nhận bản thân mang ma túy từ TP.HCM ra Hà Nội để bán cho khách thì bị công an phát hiện.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên