Giả mạo cảnh sát giao thông, lừa tiền nhà xe

Đồng Nai:

Ngày 7/11, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Bá Khánh (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, để tiện đi lại, Khánh đã lưu số điện thoại của nhà xe N.H chạy tuyến Bình Thuận –TPHCM. Tháng 3/2017, vì muốn có tiền tiêu xài nên Khánh đã nảy sinh ý định lừa đảo nhà xe này.

Khánh ra quốc lộ 1A đứng chờ xe khách N.H chạy qua để gọi vào số điện thoại của nhà xe này nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Nhận được điện thoại, nghĩ là khách đi xe nên tài xế xe N.H là anh H.T.V. nghe máy, lúc này Khánh tự xưng là cảnh sát giao thông rồi nói: “Anh Phương, Trạm phó Trạm 16 đây. Anh đang đi họp ở Dầu Giây mà quên đem theo thẻ ngành. Chú dừng xe lại Trạm dừng chân Tín Nghĩa sẽ có người mang thẻ ngành đưa cho chú, rồi chú đem đến Trạm Suối Tre cho anh. Mà này, chú đưa cho người đó 2,2 triệu đồng giúp anh nhé, khi đến đây anh sẽ trả lại tiền cho chú…”.

Nghe Khánh nói vậy, anh V. tưởng thật nên nhận lời giúp và khi xe đến trạm dừng chân Tín Nghĩa (ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) thì anh V. báo cho Khánh là xe tới nơi. Lúc này, Khánh kêu anh V. chạy xe đến khu vực trước giáo xứ Xuân Kitô (xã Xuân Hòa) để gặp người giao thẻ ngành.

Tại đây, chính Khánh là người đưa cho anh V. một phong bì mà Khánh đã chuẩn bị trước đó và nói là “thẻ ngành của anh Phương”, ngược lại anh V. cũng đưa cho Khánh số tiền 2,2 triệu đồng.

Lấy tiền xong, Khánh nhanh chân lên xe máy tẩu thoát còn anh V. nghi ngờ nên mở phong bì ra xem thì phát hiện bên trong chỉ có nửa tấm thiệp mời đám cưới. Lúc này anh V. biết đã bị lừa nên nhanh chóng đến Công an huyện Xuân Lộc trình báo sự việc.

Tiếp đó, ngày 12/4, Khánh lại tiếp tục giả cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản một nhà xe ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, chủ xe khách này phát hiện Khánh có hành vi lừa đảo nên bắt giữ giao cho cơ quan công an TP Biên Hòa xử lý.

Tại Công an TP Biên Hòa, Khánh khai nhận trước đó đã lừa đảo đối với nhà xe N.H nên Công an TP Biên Hòa báo tin cho Công an huyện Xuân Lộc để tiếp tục điều tra vụ án theo đúng thẩm quyền.

Ngày 21/7, Khánh bị Công an huyện Xuân Lộc ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, Công an TP Biên Hòa cũng truy tố Khánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tạm giam Khánh tại Nhà tạm giữ Công an TP Biên Hòa.

Vĩnh Thủy